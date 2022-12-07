Обнародован невероятный гонорар Фьюри за победу над Чисорой
Британский боксер Тайсон Фьюри получит $20 млн за победу над соотечественником Дереком Чисорой, которую он получил 3 декабря
Об этом сообщает Boxing247 .
По данным инсайдера Гарета Дэвиса, за поединок, состоявшийся на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне, Тайсон Фьюри получит $20 млн, а Дерек Чисора - $3 млн.
Чемпион мира в сверхтяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) заработал такую большую сумму, несмотря на низкие продажи платных трансляций и билетов на поединок, проходивший зимой на 60-тысячном стадионе на открытом воздухе.
Фьюри победил Чисору техническим нокаутом в десятом раунде.
- В ночь на 4 декабря Тайсон Фьюри победил Дерека Чисору и защитил титул WBC в сверхтяжелом весе.
- После боя Фьюри заявил, что перед поединком с Усикомему может понадобиться операция , после которой он будет возобновляться около двух месяцев.
- Также стало известно, что Александр Усик избежал проведения обязательной защиты титула IBF перед боем за звание абсолютного чемпиона мира.
- 5 декабря Тайсон Фьюри заявил, что согласен провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе против Александра Усика.
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