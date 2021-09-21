Обнародован невероятный гонорар Джошуа за бой с Усиком

Об этом сообщает Mirror .

По информации издания, Джошуа заработает за поединок с Усиком гарантированный гонорар 15 млн фунтов ( $20,5 млн). Он может увеличиться после отчислений за реализованные билеты и платные трансляции.

Сколько получит Усик пока неизвестно. Ранее промоутер украинского боксера Александр Красюк заявил, что призовой фонд поединка будут распределены в пропорции 80 на 20 в пользу британца.

Ранее самым гонораром Александра Усика считались 2,5 млн евро, которые он в 2019 году получил за поединок с британцем Тони Беллью за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Джошуа за свой предыдущий поединок против болгарина Кубрата Пулева получил 11,7 млн евро, а его соперник - 3,5 млн евро.

Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).