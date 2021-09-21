Обнародован невероятный гонорар Джошуа за бой с Усиком
Британский боксер Энтони Джошуа получит за поединок против украинца Александра Усика $20,5 млн
Об этом сообщает Mirror .
По информации издания, Джошуа заработает за поединок с Усиком гарантированный гонорар 15 млн фунтов ( $20,5 млн). Он может увеличиться после отчислений за реализованные билеты и платные трансляции.
Сколько получит Усик пока неизвестно. Ранее промоутер украинского боксера Александр Красюк заявил, что призовой фонд поединка будут распределены в пропорции 80 на 20 в пользу британца.
Ранее самым гонораром Александра Усика считались 2,5 млн евро, которые он в 2019 году получил за поединок с британцем Тони Беллью за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Джошуа за свой предыдущий поединок против болгарина Кубрата Пулева получил 11,7 млн евро, а его соперник - 3,5 млн евро.
Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 18 сентября Василий Ломаченко сказал, что Александр Усик преобладать Джошуа в скорости .
- 19 сентября промоутер Усика Александр Красюк заявил, что украинский боксер получит за поединок против британца Энтони Джошуа самый большой гонорар в карьере.
- 20 сентября Александр Усик отправился в Лондон на бой с Энтони Джошуа.
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