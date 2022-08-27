Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

В первом матче группового турнира дончане 6 сентября сыграют на выезде с "Лейпцигом", а первый домашний поединок в Варшаве проведут 14 сентября с шотландским "Селтиком".

Еще одним соперником команды Игоря Йовичевича является испанский "Реал", против которого "горняки" сыграют 5 октября в столице Польши и 11 октября в Мадриде.

Календарь матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов 2022/2023

1-й тур. 6 сентября, 22:00. "Лейпциг" – "Шахтер"

2-й тур. 14 сентября, 19:45. "Шахтер" – "Селтик"

3-й тур. 5 октября, 22:00. "Реал" – "Шахтер"

4-й тур. 11 октября, 22:00. "Шахтер" – "Реал"

5-й тур. 25 октября, 22:00. "Селтик" – "Шахтер"

6-й тур. 2 ноября, 19:45. "Шахтер" – "Лейпциг"

25 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка Лиги чемпионов , по итогам которой соперниками "Шахтера" стали "Реал", "Лейпциг" и "Селтик".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb