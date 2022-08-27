Обнародован календарь матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов
"Шахтер" начнет выступления на групповом раунде Лиги чемпионов 6 сентября гостевым матчем против немецкого "Лейпцига"
Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .
В первом матче группового турнира дончане 6 сентября сыграют на выезде с "Лейпцигом", а первый домашний поединок в Варшаве проведут 14 сентября с шотландским "Селтиком".
Еще одним соперником команды Игоря Йовичевича является испанский "Реал", против которого "горняки" сыграют 5 октября в столице Польши и 11 октября в Мадриде.
Календарь матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов 2022/2023
1-й тур. 6 сентября, 22:00. "Лейпциг" – "Шахтер"
2-й тур. 14 сентября, 19:45. "Шахтер" – "Селтик"
3-й тур. 5 октября, 22:00. "Реал" – "Шахтер"
4-й тур. 11 октября, 22:00. "Шахтер" – "Реал"
5-й тур. 25 октября, 22:00. "Селтик" – "Шахтер"
6-й тур. 2 ноября, 19:45. "Шахтер" – "Лейпциг"
- 25 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка Лиги чемпионов , по итогам которой соперниками "Шахтера" стали "Реал", "Лейпциг" и "Селтик".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 39.41Продажа 40.45
- Актуальное
- Важное