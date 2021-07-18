Обнародован график встреч Тихановской в Вашингтоне

Подробности приводит Еспресо.TV .



Программа визита начнется 18 июля в Вашингтоне со встречи с белорусами диаспоры в 14 часов по местному времени на Freedom Plaza.



"На начало недели у Тихановской запланированы встречи на высоком уровне в Госдепартаменте (понедельник, 19 июля) и Белом доме (вторник, 20 июля)", - рассказывает ее пресс-служба.



Тихановская, в частности, приглашена на торжественное открытие двухпартийного белорусского кокуса в Конгрессе США - группы американских конгрессменов, которые будут работать исключительно по теме Беларуси.



"Это первый случай в истории Беларуси, когда США предоставляет такую поддержку белорусам", - отмечается в сообщении.



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Светлана Тихановская встретится с сенаторами - членами Палаты представителей США от Демократической и Республиканской партии.



Также у Тихановской запланированы встречи с Самантой Пауэр, руководителем USAID - американского агентства международной помощи.



В Вашингтоне Светлана Тихановская даст интервью ведущим мировым СМИ - CNN, MSNBC, Foreign Policy, National Interest, Voice of America и проведет встречу с редакцией Washington Post.



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