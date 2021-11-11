Обнародован гонорар лучшего боксера мира за главную победу в карьере

Об этом сообщает BoxingNews24.

За поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) "Канело" получит $40 млн, а Плант – $10 млн.

Мексиканец 7 ноября нокаутировал американца в 11-м раунде и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в своей нынешней категории.

По признанию Альвареса, возглавляющего рейтинг лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, победа над Плантом стала наибольшей в его карьере.

Напомним, 7 ноября Сауль "Канело" Альварес нокаутировал Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb