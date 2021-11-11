Обнародован гонорар лучшего боксера мира за главную победу в карьере
Мексиканец Сауль Альварес заработал в бою за титул абсолютного чемпиона мира против американца Калеба Планти $40 млн
Об этом сообщает BoxingNews24.
За поединок за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) "Канело" получит $40 млн, а Плант – $10 млн.
Мексиканец 7 ноября нокаутировал американца в 11-м раунде и стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в своей нынешней категории.
По признанию Альвареса, возглавляющего рейтинг лучших боксеров мира, независимо от весовой категории, победа над Плантом стала наибольшей в его карьере.
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Напомним, 7 ноября Сауль "Канело" Альварес нокаутировал Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.
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