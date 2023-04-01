Обнародован гонорар Джошуа за первый бой после поражения от Усика

Об этом сообщает Machester Evening News .

По информации британского издания, Джошуа получит за бой $12 млн, а Франклин – $1,2 млн.

Гонорар британца будет существенно меньше, чем за предыдущий поединок с украинцем Александром Усиком, за который он совокупно получил $80 млн.

Бой Джошуа против Франклина состоится 1 апреля в Лондоне на арене О2. Он начнется после полуночи по киевскому времени.

Поединок станет для британца первым после двух поражений от Александра Усика и потери чемпионских титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Джермейн Франклин в прошлый раз выходил на ринг 26 ноября 2022 года и потерпел от британца Диллиана Вайта первое в карьере поражение.