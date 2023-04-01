Обнародован гонорар Джошуа за первый бой после поражения от Усика
Британский боксер Энтони Джошуа получит за поединок против американца Джермейна Франклина $12 млн
Об этом сообщает Machester Evening News .
По информации британского издания, Джошуа получит за бой $12 млн, а Франклин – $1,2 млн.
Гонорар британца будет существенно меньше, чем за предыдущий поединок с украинцем Александром Усиком, за который он совокупно получил $80 млн.
Бой Джошуа против Франклина состоится 1 апреля в Лондоне на арене О2. Он начнется после полуночи по киевскому времени.
Поединок станет для британца первым после двух поражений от Александра Усика и потери чемпионских титулов WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Джермейн Франклин в прошлый раз выходил на ринг 26 ноября 2022 года и потерпел от британца Диллиана Вайта первое в карьере поражение.
- 29 марта Энтони Джошуа заявил , что завершит карьеру в случае поражения от Джермейна Франклина.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.5
Покупка 37.5Продажа 38.28
-
EUR
Покупка 40.42Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное