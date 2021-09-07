Обнародован эффектный промо-ролик боя Джошуа, - Усик
В Великобритании представили промо-ролик поединка между Джошуа и Александр Усик
Видео опубликовал официальный транслятор боя Sky Sports.
Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
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Напомним, 7 сентября американский боксер Майкл Хантер заявил, что Александр Усик победит Джошуа .
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