Обнародован эффектный промо-ролик боя Джошуа, - Усик

Видео опубликовал официальный транслятор боя Sky Sports.

Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 7 сентября американский боксер Майкл Хантер заявил, что Александр Усик победит Джошуа .

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