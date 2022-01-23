Обнародован длинный список конкурса писателей "Крылатый Лев"
Жюри Шестого международного литературного конкурса рукописей прозы "Крылатый Лев" объявило длинный список претендентов
Об этом со ссылкой на Читомо сообщает Эспрессо.TV .
В список попали 20 авторов:
Непевный Артем (Киев) за повесть "Путь в Талого";
Бездна Зоряна (Киев) за повесть "Обсидиановый кинжал";
Лавочкина Светлана (Германия) за роман "Карбон";
ГЭО (Пилипенко Георгий) из Белой Церкви Киевской обл. за роман "Сутки иконы";
Лозовая Оксана (Львов) за сборник рассказов "Не бойся";
Пустовгар Галина (Полтава) за сборник рассказов "Сто раз о важном";
Волк Ирина (Львов) за повесть "Ангел присутствует";
Бернакевич Леся (Львов) за роман "Если я буду хорошим мужем, то стану… плохим сыном";
Бурмек-Дюри Николай (с. Комяти, Закарпатье) за повесть "Воспоминания старого рома Кучера";
Тарасенко Елена (Львов) за сборник рассказов "Репяшек";
Горбатюк Василий (Хмельницкий) за роман "Если не растет трава…";
Стецюк Юлия (Львов) за роман "Симметрия случайностей";
Холод Екатерина (Ирпень, Киевщина) за роман "Рубикон для Риты";
Скулатова Елена (с. Путровка, Киевская обл.) за повесть "Рожденная на грани эпох";
Городницкий Анатолий (Новый Роздол, Львовщина) за роман "Мольфарова книга";
Минович Александр (Киевская обл.) за сборник рассказов "Образы моего поколения";
Кряжич Ольга (Северодонецк Луганской обл.) за роман "Тень кота";
Свидой Юлия (Кременец Тернопольской обл.) за роман "Дом без тайн";
Андрей Олег (г. Днепр) за роман "Четвертая фуникулерная дивизия";
Тетечная Любовь (г. Золочев Львовской обл.) за роман "Друзья старосветщины".
Победителей конкурса объявят в апреле этого года.
Справка
"Крылатый Лев" - литературный конкурс, отмечающий ранее не опубликованные рукописи, написанные на украинском языке или переведенные на украинский.
Главное отличие – выпуск книги победителя тиражом не менее 1000 экземпляров.
также жюри определяет десятку лучших авторов и перспективных молодых талантов, рукописи или фрагменты которых будут опубликованы в молодежных числах журнала "Колокол".
Координацией конкурса занимается Львовская организация Национального союза писателей Украины.
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