Обнародован длинный список конкурса писателей "Крылатый Лев"

Об этом со ссылкой на Читомо сообщает Эспрессо.TV .



В список попали 20 авторов:



Непевный Артем (Киев) за повесть "Путь в Талого";

Бездна Зоряна (Киев) за повесть "Обсидиановый кинжал";

Лавочкина Светлана (Германия) за роман "Карбон";

ГЭО (Пилипенко Георгий) из Белой Церкви Киевской обл. за роман "Сутки иконы";

Лозовая Оксана (Львов) за сборник рассказов "Не бойся";

Пустовгар Галина (Полтава) за сборник рассказов "Сто раз о важном";

Волк Ирина (Львов) за повесть "Ангел присутствует";

Бернакевич Леся (Львов) за роман "Если я буду хорошим мужем, то стану… плохим сыном";

Бурмек-Дюри Николай (с. Комяти, Закарпатье) за повесть "Воспоминания старого рома Кучера";

Тарасенко Елена (Львов) за сборник рассказов "Репяшек";

Горбатюк Василий (Хмельницкий) за роман "Если не растет трава…";

Стецюк Юлия (Львов) за роман "Симметрия случайностей";

Холод Екатерина (Ирпень, Киевщина) за роман "Рубикон для Риты";

Скулатова Елена (с. Путровка, Киевская обл.) за повесть "Рожденная на грани эпох";

Городницкий Анатолий (Новый Роздол, Львовщина) за роман "Мольфарова книга";

Минович Александр (Киевская обл.) за сборник рассказов "Образы моего поколения";

Кряжич Ольга (Северодонецк Луганской обл.) за роман "Тень кота";

Свидой Юлия (Кременец Тернопольской обл.) за роман "Дом без тайн";

Андрей Олег (г. Днепр) за роман "Четвертая фуникулерная дивизия";

Тетечная Любовь (г. Золочев Львовской обл.) за роман "Друзья старосветщины".



Победителей конкурса объявят в апреле этого года.



Справка



"Крылатый Лев" - литературный конкурс, отмечающий ранее не опубликованные рукописи, написанные на украинском языке или переведенные на украинский.



Главное отличие – выпуск книги победителя тиражом не менее 1000 экземпляров.



также жюри определяет десятку лучших авторов и перспективных молодых талантов, рукописи или фрагменты которых будут опубликованы в молодежных числах журнала "Колокол".



Координацией конкурса занимается Львовская организация Национального союза писателей Украины.





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