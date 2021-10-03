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Обнародован "Архив Пандоры" с 12 млн документов об оффшорах мировых лидеров. Туда попал Зеленский

3 октября, 2021 воскресенье
21:50
Мир

Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал "Архив Пандоры" с 12 млн документов об оффшорах мировых лидеров и чиновников, среди которых оказался президент Украины Владимир Зеленский

Об этом сообщает Meduza.io .

Это стало результатом работы более 600 журналистов из более 150 СМИ из 117 стран мира, в распоряжении которых оказался внутренний архив 14 оффшорных регистраторов.

В "Архиве Пандоры" 12 млн документов, которые занимают три терабайта данных. По объему этот архив превышает все предыдущие утечки документов, в том числе "Панамский архив", в котором содержатся документы только одного оффшорного регистратора.

Из мировых лидеров в архиве встречаются имена премьер-министра Пакистана Имрана Хана, премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, короля Иордании Абдаллы II, семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Украины Владимира Зеленского.

Бабиш и Зеленский провозглашали частью своей предвыборной программы борьбу с коррупцией и обогащением элит. При этом ув Бабиша, который сейчас ведет предвыборную кампанию, журналисты обнаружили купленное в 2009 году через офшор шато во Франции стоимостью $22 млн, а у Зеленского и его партнеров по "Кварталу 95" - сеть оффшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, Кипре и Белизе. Деньги из этих компаний вкладывались в элитную лондонскую недвижимость. Перед выборами 2019 года Зеленский передал свою долю в этих оффшорах Сергею Шефиру, который сейчас занимает должность его первого помощника. Журналисты утверждают, что прибыль от этих оффшоров до сих пор получает жена Зеленского.

Синиша Мали, бывший мэр Белграда и близкий друг президента Александра Вучича, в 2015 году отрицал, что ему принадлежат 24 квартиры в элитном жилом комплексе на черноморском побережье Болгарии. Он даже обещал отдать журналистам ключи от этих квартир, если они докажут, что они действительно его. Теперь это известно точно.

В архиве упоминаются близкая подруга Владимира Путина и якобы мать его третьей дочери Светлана Кривоногих, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, семья главы "Ростеха" Сергея Чемезова, глава администрации президента Антон Вайн, зять министра иностранных дел Сергея Лаврова Александр Винокуров, у которого кроме виргинских офшоров также обнаружили израильское гражданство.

Эрнста связали с оффшором на Британских Виргинских островах и кампанией по реконструкции 39 старых московских кинотеатров.

Кроме мировых лидеров и чиновников, в "Архиве Пандоры" встречаются и имена знаменитостей, которые связаны с властью напрямую. Это, например, испанский тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, который, как утверждают журналисты, хранил свою зарплату в андоррских банках и не платил с нее налогов в Испании, певица Шакира, которая через своего юриста уже заявила, что ни с каким криминалом или сокрытием средств от налогов эти компании не связаны и она их давно декларировала, а также супермодель Клаудия Шиффер.

  • Напомним, 3 октября состоялась премьера фильма-расследования "Слидства.Инфо" "Оффшор 95", в котором утверждается, что президент Украины Владимир Зеленский и его близкие соратники по "Квартала 95" могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
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расследование
Андрей Бабиш
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