Обнародовали спутниковый снимок последствий ударов ВСУ по острову Змеиному
Специалисты группы Osint-88 обнародовали спутниковый снимок острова Змеиный, на котором видны последствия удара украинских Вооруженных сил по дислокации российских оккупантов
Спутниковое фото Osint-88 опубликовал в Twitter.
Снимок был сделан сегодня, 21 июня, в 8.51. На нем видны три выгоревших участка.
- 21 июня ОК "Юг" сообщило, что ВСУ нанесли удар по российской армии на острове Змеиный. По данным военных, в результате оперативной работы ВСУ гарнизон РФ, который сейчас расположен на острове, понес значительные потери.
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