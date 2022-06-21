Спутниковое фото Osint-88 опубликовал в Twitter.

Снимок был сделан сегодня, 21 июня, в 8.51. На нем видны три выгоревших участка.

21 июня ОК "Юг" сообщило, что ВСУ нанесли удар по российской армии на острове Змеиный. По данным военных, в результате оперативной работы ВСУ гарнизон РФ, который сейчас расположен на острове, понес значительные потери.

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