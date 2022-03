Список этих компаний ЦПД выложил на своем сайте, информирует Еспресо.TV .

Больше всего таких фармкомпаний из США – 15:

Johnson & Johnson, Pfizer, Merck Sharp & Dohme, Abbott, Bristol Myers Squibb, Eli Lilly, Viatris, Celgene, Organon, AbbVie Inc., Marathon Pharma, Amgen, Solgar, PTC Therapeutics, Unipharm, Inc.

На втором месте – Германия, 9 компаний:

Bayer HealthCare, STADA, Menarini, BOEHRINGER I, Merck & Co, Bionorica, WÖRWAG Pharma, MERZ & CO, FRESENIUS AG

На третьем – Индия, 6 компаний:

Dr. Reddy's, Sun Pharma, Glenmark, Innotech, Jodas Expoim Pvt Ltd, Sentiss Pharma Pvt Ltd

Далее – Франция, Швейцария и Великобритания, по 4 компании:

Французский Sanofi-Aventis, Servier, BEAUFOUR IPSEN, Besins Healthcare

Швейцарские Roche, Novartis, Sandoz, Octapharma (совместно с Австрией)

Британские GlaxoSmithKline, AstraZeneca, Reckitt Benckiser Group PLC, Eisai Europe Limited

Также на рынке РФ остались 3 итальянские фармацевтические компании: Recordati, Zambon, Alfasigma SpA

По 2 компании – из Японии (Takeda и Astellas Pharma Inc.), Чехии (PRO.MED.CS Praha as, Zentiva), Румынии (Rompharm и Biotehnos), Ирландии (Aspen Pharma Ireland Ltd и BioMarin), Латвии (Grindeks, Olainfarm) AS)

Израильская компания Teva, словенская KRKA, венгерская Gedeon Richter, датская Novo Nordisk, болгарская Sopharm, боснийская Bosnalijek, канадская PharmaMed, хорватская Belupo и бельгийская UCB.

Большинство фармацевтических компаний, оставшихся платить налоги на территории страны-агрессора, прекратили любые инвестиции в экономику РФ и клинические испытания в ней.

Как поясняют представители фармацевтического бизнеса, они частично ограничили поставки некоторых лекарств в Россию, но согласно нормам международного права эти ограничения не распространяются на лекарства, необходимые больным раком или диабетом и ряд других медикаментов.

Напомним, Ткаченко обнародовал список подсанкционных россиян, публично поддержавших войну РФ против Украины.

США готовы к новым санкциям против России, – Салливан.

Япония наложила санкции на 25 россиян и 81 российскую компанию.

Канада ввела новые санкции против России.

США ввели санкции против депутатов Госдумы РФ, главы Сбербанка и 48 российских оборонных компаний.

Напомним , Запад вылезает из теплой ванны: Россия – бензоколонка и обезьяна с гранатой. НАТО должно поставить Путина на место, - Климкин

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb