Обнародовали список претендентов на литературную премию имени Григория Кочура
В список претендентов на соискание премии имени Григория Кочура в 2023 году вошли переводчики Наталья Иваничук, Петр Таращук и Дмитрий Чистяк
Об этом информирует Государственное агентство Украины по искусствам и художественному образованию .
До 1 июня Госискусство получало заявки на участие в конкурсе. В этом году на премию будут номинированы три украинца.
Наталья Иваничук перевела книгу Кетиль Бьорнстад "К музыке" на украинский язык, она была издана во Львове в 2019 году издательством "Старого Лева".
Петр Таращук работал над произведением Кретьена де Труа "Ланселот, или Рыцарь Воза: роман в стихах". Книга издана в Тернополе в 2021 году издательством "Учебная книга – Богдан".
Дмитрий Чистяк переписал на украинском избранные произведения Филиппа Жаккотте "Тетрадь зелени". Книга была издана в Киеве в 2020 году издательством "Саммит-книга".
Ежегодно премия имени Григория Кочура присуждается за лучшие переводы на украинский язык выдающихся произведений мировой поэзии и значимые переводоведческие работы в области художественного перевода.
- 13 мая Екатерина Калитко стала лауреаткой американской премии Pushcart Prize за текст "Having Lost the Keys…" с поэтическим сборником "Никто нас здесь не знает, и мы - никого", который присуждается за малые литературные формы.
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