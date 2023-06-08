Об этом информирует Государственное агентство Украины по искусствам и художественному образованию .

До 1 июня Госискусство получало заявки на участие в конкурсе. В этом году на премию будут номинированы три украинца.

Наталья Иваничук перевела книгу Кетиль Бьорнстад "К музыке" на украинский язык, она была издана во Львове в 2019 году издательством "Старого Лева".

Петр Таращук работал над произведением Кретьена де Труа "Ланселот, или Рыцарь Воза: роман в стихах". Книга издана в Тернополе в 2021 году издательством "Учебная книга – Богдан".

Дмитрий Чистяк переписал на украинском избранные произведения Филиппа Жаккотте "Тетрадь зелени". Книга была издана в Киеве в 2020 году издательством "Саммит-книга".

Ежегодно премия имени Григория Кочура присуждается за лучшие переводы на украинский язык выдающихся произведений мировой поэзии и значимые переводоведческие работы в области художественного перевода.