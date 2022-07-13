Обнародовали список номинантов на премию Эмми-2022
Стали известны списки номинантов на международную телевизионную премию Emmy Award
Об этом идет речь на официальном сайте американской академии.
Таким образом, среди драматических сериалов на Эмме в этом году претендуют:
- "Лучше позвоните Солу", AMC
- "Эйфория", HBO/HBO Макс
- "Озарк", Netflix
- "Разрыв", Apple TV+
- "Игра в кальмара", Netflix
- "Удивительные чудеса", Netflix
- "Наследие", HBO/HBO Макс
- "Шершни", ShowTime
Среди комедийных сериалов за Эмми будут бороться:
- "Начальная школа "Эббот"", ABC
- "Барри", HBO/HBO Макс
- "Сдерживай свой энтузиазм", HBO/HBO Макс
- "Хаки", HBO/HBO Макс
- "Удивительная миссис Мэйзел", Prime Video
- "Убийства в одном здании", Hulu
- "Тед Лассо", Apple TV+
- "Чем мы занимаемся в тенях", FX
Кроме того, на номинацию "Лучшая женская роль" в комедийном сериале в этом году номинированы:
- Рейчел Броснахен ("Удивительная миссис Мэйзел", Prime Video)
- Квинта Брансон ("Начальная школа "Эббот"", ABC)
- Кейли Куоко ("Бортпроводница", HBO/HBO Max)
- Эль Феннинг ("Большая", Hulu)
- Исса Рэй ("Белая ворона", HBO/HBO Max)
- Джин Смарт ("Хаки", HBO/HBO Max)
На номинацию "Лучшая мужская роль" в комедийном сериале претендуют:
- Дональд Гловер ("Атланта", FX)
- Билл Гейдер ("Барри", HBO/HBO Max)
- Николас Голт ("Большая", Hulu)
- Стив Мартин ("Убийства в одном здании", Hulu)
- Мартин Шорт ("Убийства в одном здании", Hulu)
- Джейсон Судейкис ("Тед Лассо", Apple TV+)
Номинантами на "Лучшую женскую роль" в драматическом сериале стали:
- Джоди Комер ("Убивая Еву", BBC America)
- Лаура Линни ("Озарк", Netflix)
- Мелани Линский ("Шершни", ShowTime)
- Сандра О ("Убивая Еву, ВВС America
- Риз Уизерспун ("Утреннее шоу, Apple TV+)
- Зендая ("Эйфория", HBO/HBO Max)
Номинантами на "Лучшую мужскую роль" в драматическом сериале стали:
- Джейсон Бейтман ("Озарк", Netflix)
- Брайан Кокс ("Наследие", HBO/HBO Max)
- Ли Чон Че ("Игра в кальмара", Netflix)
- Боб Оденкирк ("Лучше позвоните Солу", AMC)
- Адам Скотт ("Разрыв", Apple TV+)
- Джереми Стронг ("Наследие", HBO/HBO Max)
Наибольшее количество номинаций в этом году получил сериал "Наследие" канала HBO/HBO Max.
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