Об этом идет речь на официальном сайте американской академии.

Таким образом, среди драматических сериалов на Эмме в этом году претендуют:

"Лучше позвоните Солу", AMC

"Эйфория", HBO/HBO Макс

"Озарк", Netflix

"Разрыв", Apple TV+

"Игра в кальмара", Netflix

"Удивительные чудеса", Netflix

"Наследие", HBO/HBO Макс

"Шершни", ShowTime

Среди комедийных сериалов за Эмми будут бороться:

"Начальная школа "Эббот"", ABC

"Барри", HBO/HBO Макс

"Сдерживай свой энтузиазм", HBO/HBO Макс

"Хаки", HBO/HBO Макс

"Удивительная миссис Мэйзел", Prime Video

"Убийства в одном здании", Hulu

"Тед Лассо", Apple TV+

"Чем мы занимаемся в тенях", FX

Кроме того, на номинацию "Лучшая женская роль" в комедийном сериале в этом году номинированы:

Рейчел Броснахен ("Удивительная миссис Мэйзел", Prime Video)

Квинта Брансон ("Начальная школа "Эббот"", ABC)

Кейли Куоко ("Бортпроводница", HBO/HBO Max)

Эль Феннинг ("Большая", Hulu)

Исса Рэй ("Белая ворона", HBO/HBO Max)

Джин Смарт ("Хаки", HBO/HBO Max)

На номинацию "Лучшая мужская роль" в комедийном сериале претендуют:

Дональд Гловер ("Атланта", FX)

Билл Гейдер ("Барри", HBO/HBO Max)

Николас Голт ("Большая", Hulu)

Стив Мартин ("Убийства в одном здании", Hulu)

Мартин Шорт ("Убийства в одном здании", Hulu)

Джейсон Судейкис ("Тед Лассо", Apple TV+)

Номинантами на "Лучшую женскую роль" в драматическом сериале стали:

Джоди Комер ("Убивая Еву", BBC America)

Лаура Линни ("Озарк", Netflix)

Мелани Линский ("Шершни", ShowTime)

Сандра О ("Убивая Еву, ВВС America

Риз Уизерспун ("Утреннее шоу, Apple TV+)

Зендая ("Эйфория", HBO/HBO Max)

Номинантами на "Лучшую мужскую роль" в драматическом сериале стали:

Джейсон Бейтман ("Озарк", Netflix)

Брайан Кокс ("Наследие", HBO/HBO Max)

Ли Чон Че ("Игра в кальмара", Netflix)

Боб Оденкирк ("Лучше позвоните Солу", AMC)

Адам Скотт ("Разрыв", Apple TV+)

Джереми Стронг ("Наследие", HBO/HBO Max)

Наибольшее количество номинаций в этом году получил сериал "Наследие" канала HBO/HBO Max.