Обнаглел окончательно: Путин цинично "поздравил" украинский народ с 9 мая
Российский диктатор Владимир Путин, несмотря на полномасштабную агрессию против Украины, адресовал украинскому народу и ветеранам Второй мировой войны поздравительную телеграмму к 9 маю
Об этом сообщает официальный сайт Кремля.
В телеграмме, которая была адресована украинским ветеранам Второй мировой войны и гражданам Украины, Путин поздравил их с "общим большим праздником – Днем победы".
"Откровенно желаю украинским ветеранам большой отечественной войны душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия, а всем жителям Украины – мирного и справедливого будущего", - написал Путин.
Также он упомянул о "священном долге украинцев не допустить реванша идейных наследников нацистов, ведь нацизм снова поднимает голову и пытается насаждать свои варварские и бесчеловечные порядки".
Путин также направил поздравительные письма лидерам всех стран бывшего СССР, за исключением представителей Латвии, Эстонии, Литвы, Грузии и Украины. Также он поздравил лидеров подконтрольных Кремлю марионеточных Абхазии, Южной Осетии, ДНР и ЛНР.
- 6 мая стало известно, что на параде ко Дню победы в Москве пролетит самолет "судного дня" Ил-80 , который планируется применить для транспортировки верховного командования РФ в случае ядерной войны.
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