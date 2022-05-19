Обменять водительское удостоверение можно будет в Госмиграционной службе
Госмиграционная служба будет принимать заявления на обмен водительского удостоверения, направлять их на проверку в сервисный центр и печать и выдавать людям
Об этом сообщило МВД .
"В частности, органы Государственной миграционной службы будут принимать заявления на обмен водительского удостоверения, будут направлять их для проверки в ТСЦ, для печати в госпредприятии "Документ" и будут выдавать гражданам", - отметили в министерстве.
Приказ "Об утверждении Порядка взаимодействия сервисных центров МВД и уполномоченных субъектов" зарегистрирован в Минюсте. Услуга обмена водительского удостоверения – одна из самых востребованных, особенно во время военного положения. В 2021 году ею воспользовались более 500 тыс. украинцев, а в 2022 году – более 150 тыс. украинцев.
"Таким образом, мы расширяем перечень субъектов, уполномоченных предоставлять эту административную услугу. Гражданин имеет право выбирать, где ему будет удобнее и быстрее получить государственную услугу", - отметил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.
- 11 мая Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.88Продажа 33.64
- Актуальное
- Важное