Об этом сообщило МВД .

"В частности, органы Государственной миграционной службы будут принимать заявления на обмен водительского удостоверения, будут направлять их для проверки в ТСЦ, для печати в госпредприятии "Документ" и будут выдавать гражданам", - отметили в министерстве.

Приказ "Об утверждении Порядка взаимодействия сервисных центров МВД и уполномоченных субъектов" зарегистрирован в Минюсте. Услуга обмена водительского удостоверения – одна из самых востребованных, особенно во время военного положения. В 2021 году ею воспользовались более 500 тыс. украинцев, а в 2022 году – более 150 тыс. украинцев.

"Таким образом, мы расширяем перечень субъектов, уполномоченных предоставлять эту административную услугу. Гражданин имеет право выбирать, где ему будет удобнее и быстрее получить государственную услугу", - отметил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

11 мая Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения.

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