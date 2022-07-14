Об этом сообщает "Европейская правда".

Правительство Германии с начала вторжения РФ в Украину задействовало механизм "кругового обмена", при котором передает союзникам собственное вооружение, а они взамен передают Киеву технику советского производства.

Концерн отремонтировал Marder, которые раньше были списаны Бундесвером и должны были быть переработаны в металл. По словам спикера Rheinmetall, там уже работают над модернизацией еще двух десятков БМП и в общей сложности могут передать до сотни этих машин.

"Мы каждый день находимся на связи с офисом канцлера, там есть и желание, и давление", – отметил представитель концерна.

Кроме того, Rheinmetall хочет продать 88 модернизированных танков Leopard 1970-80-х годов производства.

В конце мая канцлер Германии Олаф Шольц объявил новые круговые поставки военной техники: Греция передаст Украине БМП советского образца, а получит от Германии новые.

В начале июня Греция сообщила, что готова передать Украине 100 боевых машин пехоты, как только Германия выполнит обещание.

Накануне Германия обнародовала список вооружений, которые передаст Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb