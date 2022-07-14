"Обменный фонд" оружия для Украины. В Германии модернизировали 30 БМП Marder, всего в планах 100 машин
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall подготовил 30 боевых машин пехоты Marder, обмен которых позволят обеспечить Украину вооружением, и ожидает соответствующего решения федерального правительства
Об этом сообщает "Европейская правда".
Правительство Германии с начала вторжения РФ в Украину задействовало механизм "кругового обмена", при котором передает союзникам собственное вооружение, а они взамен передают Киеву технику советского производства.
Концерн отремонтировал Marder, которые раньше были списаны Бундесвером и должны были быть переработаны в металл. По словам спикера Rheinmetall, там уже работают над модернизацией еще двух десятков БМП и в общей сложности могут передать до сотни этих машин.
"Мы каждый день находимся на связи с офисом канцлера, там есть и желание, и давление", – отметил представитель концерна.
Кроме того, Rheinmetall хочет продать 88 модернизированных танков Leopard 1970-80-х годов производства.
- В конце мая канцлер Германии Олаф Шольц объявил новые круговые поставки военной техники: Греция передаст Украине БМП советского образца, а получит от Германии новые.
- В начале июня Греция сообщила, что готова передать Украине 100 боевых машин пехоты, как только Германия выполнит обещание.
- Накануне Германия обнародовала список вооружений, которые передаст Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.86
Покупка 35.86Продажа 36.88
-
EUR
Покупка 35.87Продажа 37.08
- Актуальное
- Важное