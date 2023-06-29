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Обменники, отказывающиеся принимать изношенные или "старые" доллары, будут лишать лицензии

29 июня, 2023 четверг
16:24
Экономика

Все доллары США, выпущенные с 1914 года, действительны, поэтому обменники обязаны принимать у украинцев все купюры. Кто этого не будет делать, может лишиться лицензии

Об этом в интервью ZN.UA сказал глава Нацбанка Андрей Пышный.

"Во-первых, аморально и недопустимо, особенно в условиях войны, заставлять граждан обменивать 100 "белых" долларов на 90 "синих" или требовать дополнительную комиссию. Все доллары США, выпущенные с 1914 года, действительны. "Белые" или "синие" " — они все равно "зеленые". Их стоимость определяет номинал и обменный курс. Все. Никаких дополнительных комиссий за обмен настоящей валюты в зависимости от ее номинала, дизайна или года выпуска не предусмотрено", - сказал он.

По его словам, кассир не может определять "на глазок" состояние купюр. Если счетчик или детектор показал подлинность купюры, сотрудник учреждения обязан совершить обмен.

Также учреждения не имеют права вводить дополнительные комиссии за валютно-обменные операции.

"Любой "креатив" в толковании позиции НБУ со стороны участников рынка или игнорирование наших требований приведет к неотвратимой и адекватной реакции со стороны регулятора. Очень хочу, чтобы меня услышали: придумывая собственные требования к банкнотам, "рисуя" комиссии за несуществующие услуги, не контролируя работы сети, участники валютообменного рынка подвергаются риску не только неизбежных штрафов, но и аннулирования лицензии", - подчеркнул Пышный.

По его словам, вопрос обмена валют – на контроле у НБУ.

  • 20 июня НБУ отменил критерии незначительного износа банкнот иностранной валюты. Сообщается, что теперь можно обменивать все банкноты, которые не сильно изношены или повреждены. Все банкноты иностранной валюты, прошедшие проверку на счетчиках и детекторах, принимаются к обмену.
  • 22 июня ПриватБанк сообщил , что возобновил прием долларов через терминалы и начал выполнять новые правила НБУ для обмена валюты.
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