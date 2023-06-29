Об этом в интервью ZN.UA сказал глава Нацбанка Андрей Пышный.

"Во-первых, аморально и недопустимо, особенно в условиях войны, заставлять граждан обменивать 100 "белых" долларов на 90 "синих" или требовать дополнительную комиссию. Все доллары США, выпущенные с 1914 года, действительны. "Белые" или "синие" " — они все равно "зеленые". Их стоимость определяет номинал и обменный курс. Все. Никаких дополнительных комиссий за обмен настоящей валюты в зависимости от ее номинала, дизайна или года выпуска не предусмотрено", - сказал он.

По его словам, кассир не может определять "на глазок" состояние купюр. Если счетчик или детектор показал подлинность купюры, сотрудник учреждения обязан совершить обмен.

Также учреждения не имеют права вводить дополнительные комиссии за валютно-обменные операции.

"Любой "креатив" в толковании позиции НБУ со стороны участников рынка или игнорирование наших требований приведет к неотвратимой и адекватной реакции со стороны регулятора. Очень хочу, чтобы меня услышали: придумывая собственные требования к банкнотам, "рисуя" комиссии за несуществующие услуги, не контролируя работы сети, участники валютообменного рынка подвергаются риску не только неизбежных штрафов, но и аннулирования лицензии", - подчеркнул Пышный.

По его словам, вопрос обмена валют – на контроле у НБУ.