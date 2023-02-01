Обмениваться паролем от аккаунта Netflix теперь смогут только люди, подключенные к одному wi-fi
Для борьбы с распространением паролей, Netflix вводит ограничения, где общие аккаунты смогут создавать только жители одного домохозяйства – теперь раз в месяц необходимо будет подключаться к wi-fi владельца аккаунта
Об этом пишет издание The Streamable.
Чтобы пользователи могли делиться аккаунтом только в пределах домохозяйства, подписчики, не подключенные к сети владельца, не смогут войти в его аккаунт. Пользователям, которые попытаются войти в этот аккаунт с другого места, Netflix предложит зарегистрировать собственный и заблокирует доступ, пока они этого не сделают.
Чтобы пользователи могли использовать свой аккаунт вне дома, например во время путешествий, Netflix создал временные коды для входа. Это позволит подключиться с другого места на неделю. В противном случае вход в Netflix вне дома может привести к блокировке.
Раз в месяц будет необходимо заходить с wi-fi владельца аккаунта, чтобы сервис не заблокировал аккаунт.
Отмечается, что если эти меры не оправдают ожидания Netflix по ограничению обмена паролями, сервис может ввести более строгие меры, такие как взымание платы с пользователей, которые продолжают предоставлять свою регистрационную информацию.
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