Об этом пишет издание The Streamable.

Чтобы пользователи могли делиться аккаунтом только в пределах домохозяйства, подписчики, не подключенные к сети владельца, не смогут войти в его аккаунт. Пользователям, которые попытаются войти в этот аккаунт с другого места, Netflix предложит зарегистрировать собственный и заблокирует доступ, пока они этого не сделают.

Чтобы пользователи могли использовать свой аккаунт вне дома, например во время путешествий, Netflix создал временные коды для входа. Это позволит подключиться с другого места на неделю. В противном случае вход в Netflix вне дома может привести к блокировке.

Раз в месяц будет необходимо заходить с wi-fi владельца аккаунта, чтобы сервис не заблокировал аккаунт.

Отмечается, что если эти меры не оправдают ожидания Netflix по ограничению обмена паролями, сервис может ввести более строгие меры, такие как взымание платы с пользователей, которые продолжают предоставлять свою регистрационную информацию.

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