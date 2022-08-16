Обмен таможенной информацией с 36 странами в режиме реального времени: Шмыгаль объяснил, что даст Украине "таможенный безвиз"
Подписание так называемого таможенного безвиза – важнейший процесс в уничтожении коррупции и схем на таможне
Об этом говорилось в речи премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании правительства 16 августа.
По словам премьера, подписание таможенного безвиза – это один из шагов реформирования таможни.
"Присоединение Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита – это то, что мы называем "таможенный безвиз" с Европейским Союзом. Вчера Парламент принял правительственный законопроект об изменениях в Таможенный кодекс, и эти изменения максимально приближают украинское таможенное законодательство к законодательству Евросоюза, фактически открывая дорогу к подписанию "таможенного безвиза", – заявил Денис Шмыгаль. – Украина начнет обмениваться таможенной информацией с 36 странами в режиме реального времени. Это будет важнейший процесс в уничтожении коррупции и схем на таможне".
Следующими шагами по реформированию таможни станут общие пункты пропуска на границе с ЕС, электронные очереди и создание современных сервисных зон у границы для грузовых автомобилей и их водителей.
- 15 августа Верховная Рада приняла закон №7420, вносящий изменения в Таможенный кодекс Украины для присоединения к Конвенции о процедуре совместного транзита и участия в новой компьютеризированной транзитной системе (NCTS), используемой договорными сторонами Конвенции. Это так называемый таможенный безвиз с ЕС.
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