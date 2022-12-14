Обмен пленными: в Украину вернулись 64 защитника

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Украине удалось вернуть 64 защитника из Вооруженных сил, сопротивлявшихся оккупантам на Донецком и Луганском направлениях. Среди них защитники Бахмута: офицеры, сержанты и рядовые.

Удалось освободить и Мурекези Суэди, гражданина США, помогавшего украинцам.

Также вернули тела четырех погибших воинов.

"Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Благодарен всей команде, но впереди еще немало работы. Работаем", - подчеркнул Андрей Ермак.

Напомним, в День Вооруженных Сил Украины из российского плена вернулись 60 военнослужащих

1 декабря после обмена с Россией на дом вернулись еще 50 защитников Украины.

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