Обмен пленными: в Украину вернулись 64 защитника
Украина вернула из плена 64 воина Вооруженных сил Украины, воевавших на Донецком и Луганском направлениях
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
Украине удалось вернуть 64 защитника из Вооруженных сил, сопротивлявшихся оккупантам на Донецком и Луганском направлениях. Среди них защитники Бахмута: офицеры, сержанты и рядовые.
Удалось освободить и Мурекези Суэди, гражданина США, помогавшего украинцам.
Также вернули тела четырех погибших воинов.
"Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Благодарен всей команде, но впереди еще немало работы. Работаем", - подчеркнул Андрей Ермак.
- Напомним, в День Вооруженных Сил Украины из российского плена вернулись 60 военнослужащих
- 1 декабря после обмена с Россией на дом вернулись еще 50 защитников Украины.
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