Обмен пленными: Украина вернула домой еще 140 человек
Украина провела очередной обмен пленными. Среди них – защитники Мариуполя и острова Змеиный, добровольцы терробороны из Славутича и военные из Бахмутского направления
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Пока они (россияне, - ред.) стреляют, мы отбиваемся, отвечаем и возвращаем. Вернем всех. Иначе не будет. Спасибо Координационному штабу по обращению с военнопленными", - написал он.
По словам главы ОП, среди освобожденных из российского плена также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы терробороны из Славутича, а также наши из Бахмутского направления. Некоторые из них ранены.
Всего удалось уволить 82 бойца Вооруженных сил Украины, 15 военных из терробороны, 22 нацгвардейцев, 11 военнослужащих из Военно-морских сил ВСУ и 10 пограничников. Это 132 мужчины и 8 женщин, из них 22 офицера и 118 сержантов и солдат.
"Вернем всех. Иначе – не будет", - подытожил Ермак.
- 29 октября во время обмена пленными Украина вернула домой еще 52 человека, в том числе азовцев, воинов ВСУ, пограничников и гражданских. Самому младшему освобожденному недавно исполнилось 19 лет, самому старшему - 56. У части освобожденных из плена украинцев были боевые ранения или хронические болезни. Известно, что с 24 февраля по 27 октября Украина осуществила 28 обменов военнопленными и освободила 978 человек, в том числе 99 гражданских.
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