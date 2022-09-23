Об этом сообщает в телеграме Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"В общем, это очередной этап операции, которую мы проводим на постоянной основе, к сожалению, с того момента, как у нас начали появляться пленные. На данном этапе это самый большой обмен, который проведен за это время войны. В целом этот обмен проходил на территории нескольких стран – это территория Украины, граница между Украиной и Россией, этап на территории Республики Польша, операция на территории Турецкой Республики, операция на территории Саудовской Аравии", – рассказал начальник военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов.

Среди 215 освобожденных пленных – 124 офицера, 89 солдат и сержантов. Из них 188 защитников Азовстали и 8 раненых в результате теракта в Оленовке.

Также освобождены 10 иностранцев – двое граждан США, 5 – Великобритании, один Швеции, один Хорватии и еще один - Марокко.

Под так называемым следствием РФ находились 46 пленных.

"Эти обмены будут продолжаться и дальше. Мы вернем абсолютно всех наших граждан, никто не останется покинутым", - добавил Буданов.

21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, освобождение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.

Освобожденные из плена Борода и Пташка уже встретились с родными.

А мама Марьяны Мамоновой рассказала о первых впечатлениях дочери после возвращения из российского плена.

Впоследствии СБУ обнародовала видео первых минут освобождения украинских защитников.

Украинских военнопленных 6 часов держали с завязанными скотчем глазами, снять его разрешили только после начала процесса обмена.

В свою очередь глава Чечни Кадыров выразил недовольство последним обменом пленных, утверждая, что с ним не посоветовались и процесс состоялся на условиях Украины.

В РФ попытались приуменьшить значение обмена пленными с Украиной, проведя обмен в тот же день, когда была объявлена частичная мобилизация. Однако жесткий подход Кремля к мобилизации может вызвать общественный гнев и недоверие, говорят ISW.

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