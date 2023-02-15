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Обмен пленными и неформальные контакты: Кремль привлек к переговорам с Украиной новых людей, - росСМИ

15 февраля, 2023 среда
11:28
война с Россией

С марта 2022 года переговоры между Москвой и Киевом сведены к обмену пленными и редким неформальным контактам

Об этом сообщает российское издание "Медуза" со ссылкой на источники.

В переговорах участвует российский бизнесмен Роман Абрамович, но недавно к процессу коммуникации Украины и России присоединились и другие неожиданные персонажи.

"С недавнего времени к переговорному процессу подключился еще один человек из круга Абрамовича - бывший глава московского департамента культуры Сергей Капков. Например, он недавно был в Киеве и Стамбуле по поручению Романа Абрамовича", - говорится в сообщении.

Согласно информации, с миллиардером Капковым связывают давние рабочие отношения: он был заместителем Абрамовича, когда тот в начале 2000-х был губернатором Чукотки.

Сообщается, что Абрамович приобщил Капкова к диалогу между Киевом и Москвой, поскольку считает его "сознательным человеком", который к тому же не находится под санкциями и может свободно передвигаться по миру.

По словам собеседников издания, знакомых с ходом переговоров, Капков принимает участие не только в организации обмена пленными, но и в "отдельных отраслевых вещах". К примеру, в обсуждении параметров так называемого "зернового соглашения". Капков выполняет "простую функцию" координации с российской стороной. Когда нужно позвонить министру обороны России Сергею Шойгу или российскому диктатору Путину, то звонит по телефону Абрамович. А когда "уже есть налаженные связи, все всех знают" и нужно позвонить по телефону какому-то генералу, то это делает Капков, поскольку непосредственно украинские и российские военные общаются мало.

Также, по данным российского издания, ранее в переговоры Абрамович привлек своего давнего бизнес-партнера, заместителя гендиректора ООО "Миллхаус" (аффилированная Millhouse LLC, принадлежит Абрамовичу и управляет его активами) Давида Давидовича. Еще одним участником переговорного процесса был российско-украинский кинопродюсер Александр Роднянский, которого с Абрамовичем связывает многолетняя дружба. В интервью в январе 2023 года Роднянский рассказал, что в день полномасштабного российского вторжения ему позвонил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и предложил связать их с Абрамовичем, пытаясь "как-то привести к мирному быстрому решению". Издание отмечает, что в руководстве Украины эту информацию не подтвердили.

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