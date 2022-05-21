Об этом он рассказал в интервью каналам телемарафона.

"В зависимости от момента, когда мы будем встречаться. Цель меняется. Как и гибридная война, так и гибридный будет мир и гибридные встречи", – заметил Владимир Зеленский.

Если бы встреча проходила сейчас, то обсуждали Мариуполь, за несколько месяцев этого вопроса могло бы не быть. Цель переговоров зависит от того, в каком состоянии находится Украина.

"Мы можем предвидеть, что мы будем делать и какой будет результат, но это посмотреть в будущее, это точно не о реальности. Реальность у нас сегодня и здесь, поэтому решать вопросы обмена, деоккупации и мира, остановки войны. Вот и вся адженда", - подчеркнул президент.

По его словам, цель была такой же и в начале полномасштабной войны, но не столь конкретная. Владимир Зеленский добавил, что сейчас власти Украины понимают угрозы и риски, от них зависит многое, но и многое зависит от России.

"Не говоря с ними, мы должны тогда констатировать прямо на тот результат, в котором мы находимся",- отметил он.

Владимир Зеленский отметил, что Украина хочет возвращения территорий и закончить войну, но, как и когда это будет, зависит от времени, когда будет разговор с Владимиром Путиным.

"Думаю, что разговор Украины и России точно будет, но не знаем, в каком формате: с посредниками, без посредников, в широком круге, на уровне президентов, двусторонний разговор", – рассказал президент.

13 мая Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Путиным без посредников, "На условиях диалога, а не ультиматумов".

Заместитель председателя ОПУ Игорь Жовква заявил, что президент РФ не готов к переговорам с президентом Украины и убеждает некоторых лидеров, что время для этого еще не наступило.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb