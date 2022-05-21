Обмен пленными, деоккупация и мир: Зеленский назвал цель встречи с Путиным
Президент Владимир Зеленский заявил, что цель встречи с главой РФ Владимиром Путиным зависит от момента, но сейчас это обмен пленными, деоккупация и завершение войны
Об этом он рассказал в интервью каналам телемарафона.
"В зависимости от момента, когда мы будем встречаться. Цель меняется. Как и гибридная война, так и гибридный будет мир и гибридные встречи", – заметил Владимир Зеленский.
Если бы встреча проходила сейчас, то обсуждали Мариуполь, за несколько месяцев этого вопроса могло бы не быть. Цель переговоров зависит от того, в каком состоянии находится Украина.
"Мы можем предвидеть, что мы будем делать и какой будет результат, но это посмотреть в будущее, это точно не о реальности. Реальность у нас сегодня и здесь, поэтому решать вопросы обмена, деоккупации и мира, остановки войны. Вот и вся адженда", - подчеркнул президент.
По его словам, цель была такой же и в начале полномасштабной войны, но не столь конкретная. Владимир Зеленский добавил, что сейчас власти Украины понимают угрозы и риски, от них зависит многое, но и многое зависит от России.
"Не говоря с ними, мы должны тогда констатировать прямо на тот результат, в котором мы находимся",- отметил он.
Владимир Зеленский отметил, что Украина хочет возвращения территорий и закончить войну, но, как и когда это будет, зависит от времени, когда будет разговор с Владимиром Путиным.
"Думаю, что разговор Украины и России точно будет, но не знаем, в каком формате: с посредниками, без посредников, в широком круге, на уровне президентов, двусторонний разговор", – рассказал президент.
- 13 мая Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Путиным без посредников, "На условиях диалога, а не ультиматумов".
- Заместитель председателя ОПУ Игорь Жовква заявил, что президент РФ не готов к переговорам с президентом Украины и убеждает некоторых лидеров, что время для этого еще не наступило.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.15
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.73
- Актуальное
- Важное