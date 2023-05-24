Обмен паролями от аккаунта Netflix теперь станет платным
Теперь, чтобы поделиться паролем Netflix с пользователем, не входящим в семейный аккаунт, подписчикам сервиса придется платить $7.99 в месяц
Об этом говорится в официальном заявлении компании.
"Учетная запись Netflix предназначена для использования одной семьей. Каждый, кто живет в этой семье, может использовать Netflix, где бы они ни были - дома, в пути, в отпуске", - говорится в сообщении.
Пользователи все еще могут делиться паролями от аккаунта с людьми, не входящими в семейную подписку, однако теперь это будет платная услуга, которая стоит $7.99.
"Добавьте дополнительного пользователя. Вы все еще можете добавлять в аккаунт тех людей, которые не живут с вами за $7.99 в месяц", - отмечает Netflix.
- Для борьбы с распространением паролей Netflix вводит ограничения, где общие аккаунты смогут создавать только жители одного домохозяйства - теперь раз в месяц необходимо будет подключаться к wi-fi владельцу аккаунта.
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