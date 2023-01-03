Об этом сообщили источники Hurriyet .

По данным газеты, переговоры об обмене провели в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции (МІТ) в Анкаре. Российская сторона также выдвинула условие, чтобы командиры "Азова" остались в Турции и Украина его приняла, рассказали собеседники издания.

В день обмена самолеты из России и Украины "один за другим" приземлялись в аэропорту Анкары Эсенбога. В украинском самолете был Медведчук, российское судно доставило "азовцев". После приземления представители Украины в присутствии сотрудников турецкой разведки поднялись на борт российского самолета, а российские – на борт украинского. Обмен прошел без проблем, отмечает Hurriyet.

21 сентября Украина отдала России Медведчука и 55 пленных россиян, а удалось вернуть 215 защитников Украины.

22 сентября представители спецслужб и Офиса президента на брифинге по обмену пленных рассказали, что через Медведчука напрямую шло финансирование многих агентурных сетей , финансирование определенных должностных лиц и наполнение негласного бюджета ФСБ.

Российское издание "Медуза" выяснило, что семья Медведчука живет в Москве.

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