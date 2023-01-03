Обмен Медведчука состоялся в аэропорту Анкары, его инициатором была Россия – Hurriyet
Обмен пророссийского политика, лидера запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктора Медведчука состоялся по инициативе России в аэропорту Анкары (Турция)
Об этом сообщили источники Hurriyet .
По данным газеты, переговоры об обмене провели в штаб-квартире Национальной разведывательной организации Турции (МІТ) в Анкаре. Российская сторона также выдвинула условие, чтобы командиры "Азова" остались в Турции и Украина его приняла, рассказали собеседники издания.
В день обмена самолеты из России и Украины "один за другим" приземлялись в аэропорту Анкары Эсенбога. В украинском самолете был Медведчук, российское судно доставило "азовцев". После приземления представители Украины в присутствии сотрудников турецкой разведки поднялись на борт российского самолета, а российские – на борт украинского. Обмен прошел без проблем, отмечает Hurriyet.
- 21 сентября Украина отдала России Медведчука и 55 пленных россиян, а удалось вернуть 215 защитников Украины.
- 22 сентября представители спецслужб и Офиса президента на брифинге по обмену пленных рассказали, что через Медведчука напрямую шло финансирование многих агентурных сетей , финансирование определенных должностных лиц и наполнение негласного бюджета ФСБ.
- Российское издание "Медуза" выяснило, что семья Медведчука живет в Москве.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 40.81
-
EUR
Покупка 41.63Продажа 42.71
- Актуальное
- Важное