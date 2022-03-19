Обмен или работы по восстановлению экономики, - Енин о том, что Украина будет делать с российскими пленными

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона.

"Украина действует четко в соответствии с международными нормами гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции, которая является неотъемлемой частью национального законодательства Украины. Безусловно, указанные пленные будут максимально использованы в дальнейшем для восстановления экономического потенциала нашей страны и, возможно, как обменный фонд", - сказал он.



Замминистра уточнил, что Украина будет их содержать в соответствии с нормами международного права.

Министр временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в реестр военнопленных внесено 562 российских оккупантов.