Обмен или работы по восстановлению экономики, - Енин о том, что Украина будет делать с российскими пленными
Попавших в плен российских военных будут использовать для восстановления экономического потенциала Украины и как обменный фонд
Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона.
"Украина действует четко в соответствии с международными нормами гуманитарного права, в частности, Женевской конвенции, которая является неотъемлемой частью национального законодательства Украины. Безусловно, указанные пленные будут максимально использованы в дальнейшем для восстановления экономического потенциала нашей страны и, возможно, как обменный фонд", - сказал он.
Замминистра уточнил, что Украина будет их содержать в соответствии с нормами международного права.
- Министр временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в реестр военнопленных внесено 562 российских оккупантов.
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