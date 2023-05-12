Обмен Богуслаева умножит безнаказанное зло
Таких знаковых персонажей, как Богуслаев, менять нельзя. Их нужно судить, давать максимальные сроки, предусмотренные законом и широко освещать эти процессы в печати, делать показательными
Все, что нужно знать об обмене Богуслаева, – это то, что безнаказанное зло умножается.
Сейчас работать в Россию в Украине никому не страшно. Потому что пока не поймают – ты спокойно зарабатываешь деньги, когда продаешь жизнь своих соотечественников за рубли. А когда поймают тебя, ждет несколько месяцев неприятностей, а потом тебя обменяют за наших заложников с той стороны фронта.
И чем больше вреда ты нанес Украине, чем больше людей помог убить, тем выше будут твои шансы на обмен. Поэтому есть даже стимул служить оккупантам более качественно.
Именно поэтому у российских спецслужб нет никаких проблем с вербовкой предателей.
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Таких знаковых персонажей, как Богуслаев, менять нельзя. Их нужно судить, давать максимальные сроки, предусмотренные законом и широко высвечивать эти процессы в печати, делать показательными.
Имею стойкое убеждение, что таких знаковых персонажей, как Богуслаев, менять нельзя. Их нужно судить, давать максимальные сроки, предусмотренные законом и широко высвечивать эти процессы в печати, делать показательными.
А еще такие особо "заслуженные" предатели должны часто скользить в камерах на скользком полу и набивать много шишек и синяков на мордяках. Чтобы потенциальный предатель должен сто раз подумать, прежде чем взять свои 30 серебряников.
Только неотвратимость наказания уменьшает количество предателей и повышает нашу безопасность.
Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.
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