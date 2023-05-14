И не забывайте: Богуслаева не взяли на поле сражения с оружием в руках. Он — представитель политической элиты Украины, его многократно избирали в Верховную Раду. Таких богуслаевых у нас очень много – разного калибра. Поэтому нужно сформировать целую группу, привлечь к ответственности еще несколько подобных любителей "русского мира" и менять уже вместе на максимальное количество наших бойцов.

В конце концов Богуслаеву 84 года держать его здесь в тюрьме уже особого смысла нет. В определенном смысле он свое наказание уже получил: здесь будут еще долго плеваться на его память и будут вспоминать разве что проклятиями. Жил как дерьмо — и умрет как дерьмо. А в украинской тюрьме или где-то в русской глубинке это уже не так важно. СБУ сделала свое дело, а дальше вопрос политического решения власти.

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В общем, Богуслаеву повезло, что он все же живет в демократической Украине, где пусть не идеально, но работает правовая система. Его продолжают при всех преступлениях считать гражданином, имеющим право на защиту и на справедливый суд

Но вообще Богуслаеву повезло, что он все же живет в демократической Украине, где пусть не идеально, но работает правовая система. Его продолжают при всех преступлениях считать гражданином, имеющим право на защиту и на справедливый суд. В отличие от обычаев России, его не будут ломать (а 84-летнего старика сломать легко), он не будет зачитывать на камеру покаяния и просьбу казнить как врага народа. И есть даже все шансы сдохнуть не в тюрьме, а где-то в своей любимой России.

А что касается подозрений, объявленных за измену Цареву, Маркову и Святашу, то дожить до победы Украины и до экстрадиции у них очень невысокий шанс. Больше вероятность, что под ними начнут взрываться автомобили, как под Прилепиным. Это будет указателем и памяткой от СБУ для всех коллаборантов, что до них руки "украинского Моссада" дотянутся рано или поздно.

Но, к сожалению, таких богуслаевых-царевых тысячи. И поскольку мы все же пытаемся жить в правовом государстве, каждому из них, прежде чем задерживать, нужно что-то предъявить (пригодное для судебного разбирательства). Мы не можем, как в России, просто хватать и ликвидировать. А коллаборанты (всем известные на самом деле) сейчас сидят ниже травы, тише воды, не рискуют говорить что-то компрометирующее по телефону и даже мессенджерам, поголовно носят вышиванки и громко кричат "Слава Украине!"... То есть, сбор материалов для судебных дел над ними (и чтобы эти дела не развалились в суде, потому что адвокатов им не будут запрещать) - штука довольно непростая.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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