Обманывали воинов и волонтеров, которые хотели приобрести авто на фронт: 12 участникам организованной группы сообщили о подозрении в мошенничестве

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По информации следствия, в организованную группу входили два организатора и четверо участников, отбывающих наказание в исправительной колонии на Житомирщине за ограбления и кражи. Еще шесть фигурантов "по воле" проживают в Киеве, Черкасской, Житомирской и Хмельницкой областях. Они обманывали украинских воинов и волонтеров, которые хотели приобрести машины на фронт.

"Для реализации мошеннической сделки они размещали в социальной сети объявления о продаже автомобилей и даже обещали доставить их на фронт. Во время телефонных разговоров рассказывали вымышленные истории о том, что их родственники тоже воюют, они хотят помочь воинам и готовы лично доставить автомобиль к линии фронта. Вместо этого, как только получали деньги, переставали выходить на связь и исчезали", - говорится в сообщении.

Кроме того, как установило следствие, они обещали продать авто по ценам ниже рыночных. Деньги за несуществующие автомобили получали участники "по воле" на карточные счета: небольшую часть средств они оставляли себе, остальные – перечисляли организаторам схемы. Они распределяли денежные средства между другими сообщниками.

"На сегодняшний день установлено 22 пострадавших, в том числе военных и волонтеров. В то же время полученные в ходе следствия данные свидетельствуют, что их количество значительно больше", - отметили в Офисе генпрокурора.

По местам заключения и проживания участников организованной группы провели обыски: правоохранители изъяли "рабочие" записи, деньги, мобильные телефоны, банковские карты, планшеты, носители информации и т.п.

Всем фигурантам сообщили о подозрении в мошенничестве (ч. 4, ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.