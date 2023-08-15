Обманывали по скидкам: австралийское подразделение Dell оштрафовали на $6,46 млн
Федеральный суд Австралии обязал местное подразделение компании Dell Technologies Inc выплатить 6,46 млн долларов штрафа за ожніе заявления на вебсайте по поводу скидок на дополнительные компьютерные мониторы
Об этом информирует Reuters .
Отмечается, что австралийское подразделение Dell с августа 2019-го по 16 декабря 2021 года продало более 5 300 мониторов для компьютеров по неоправданным ценам. Суд признал подразделение компании виновным в введении клиентов в заблуждение относительно цен и скидок на дополнительные мониторы на своем вебсайте.
"Это решение суда является четким сигналом для бизнеса, что предоставление ложной информации о ценах или манипуляциях со скидками является серьезным нарушением законодательства о защите прав потребителей и влечет значительные штрафные санкции", - подчеркнула комиссар Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей Лайза Карвер.
По словам представителя Dell Australia, компания будет работать с пострадавшими клиентами для возмещения ущерба и усовершенствует процессы ценообразования, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем.
- Тем временем Tesla заявила, что будет выдавать новым покупателям своих электромобилей в Китае скидку в размере почти 500 долларов США, если они предъявят рекомендацию от человека, уже являющегося владельцем электрокара компании.
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