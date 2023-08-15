Об этом информирует Reuters .

Отмечается, что австралийское подразделение Dell с августа 2019-го по 16 декабря 2021 года продало более 5 300 мониторов для компьютеров по неоправданным ценам. Суд признал подразделение компании виновным в введении клиентов в заблуждение относительно цен и скидок на дополнительные мониторы на своем вебсайте.

"Это решение суда является четким сигналом для бизнеса, что предоставление ложной информации о ценах или манипуляциях со скидками является серьезным нарушением законодательства о защите прав потребителей и влечет значительные штрафные санкции", - подчеркнула комиссар Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей Лайза Карвер.

По словам представителя Dell Australia, компания будет работать с пострадавшими клиентами для возмещения ущерба и усовершенствует процессы ценообразования, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем.