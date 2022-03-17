Обманывал граждан, пытавшихся уехать из Украины: Киберполиция разоблачила мошенника на "продаже" перехода через границу за 1500 грн

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины в Telegram.



"Фигурант в Интернете предлагал платные услуги по переправке через государственную границу Украины, а получив подписку - злоумышленник исчезал. Среди его клиентов - женщины с детьми, а также пожилые люди, выехавшие из "горячих точек",- говорится в сообщении.



Стоила такая услуга 1500 грн. Когда клиенты посылали подписку (200-300 грн), мужчина больше не выходил на связь.



Правоохранители провели обыскали квартиру мужчины и изъяли мобильные телефоны, банковскую карту, компьютерную технику.



"По данному факту следственный отдел Золотоношского районного отдела полиции главка Черкасской области открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины", – добавляют в Нацполиции.

Напомним, под прикрытием зеленых коридоров кафиры перегруппируют войска. Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.