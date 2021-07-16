Обманули вкладчиков на 250 млн грн: в Украине заблокировали финансовую пирамиду
Сотрудники киберполиции Киевской области и Подольского управления полиции Киева разоблачили схему мошенничества, создатели которой обманули граждан на четверть миллиарда гривен
Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.
По данным следствия, мошенники создали фиктивную онлайн-биржу и предлагали вкладчикам получать 7% прибыли в день от инвестирования в криптовалюту. Минимальная сумма для вхождения в "бизнес" составляла 150 тыс. грн.
Организаторы пирамиды создали приложение-клон электронной биржи для продажи криптовалюты. Но когда вкладчики пытались вернуть свои деньги, им говорили, что такая возможность отсутствует, и в дальнейшем блокировали вкладчиков.
Таким образом злоумышленники присвоили свыше 250 млн грн.
Полиция провела обыски у фигурантов дела в Черкассах и в Хмельницкой области, изъяла мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, "черновые" записи, деньги, а также оружие.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 190 (мошенничество).
Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
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