Обманули вкладчиков на 250 млн грн: в Украине заблокировали финансовую пирамиду

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.



По данным следствия, мошенники создали фиктивную онлайн-биржу и предлагали вкладчикам получать 7% прибыли в день от инвестирования в криптовалюту. Минимальная сумма для вхождения в "бизнес" составляла 150 тыс. грн.



Организаторы пирамиды создали приложение-клон электронной биржи для продажи криптовалюты. Но когда вкладчики пытались вернуть свои деньги, им говорили, что такая возможность отсутствует, и в дальнейшем блокировали вкладчиков.



Таким образом злоумышленники присвоили свыше 250 млн грн.



Полиция провела обыски у фигурантов дела в Черкассах и в Хмельницкой области, изъяла мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, "черновые" записи, деньги, а также оружие.



Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 190 (мошенничество).



Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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