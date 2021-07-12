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Обманули киевлянина на $ 46 тыс. и наехали на полицейского: в Киеве задержали злоумышленников

12 июля, 2021 понедельник
13:37
Криминал

В Киеве правоохранители задержали женщину и мужчину, которые обманули местного жителя на $ 46 тыс. и при попытке побега совершили наезд на сотрудника полиции

Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении мужчине и женщине, которые под предлогом обмена валют завладели денежными средствами киевлянина в сумме $ 46 тыс. и совершили наезд на полицейского при попытке побега", - говорится в сообщении.

Согласно материалам следствия, злоумышленники разместили объявления в сети интернет по обмену иностранной валюты по выгодному курсу. Откликнувшись указанное объявление, потерпевший договорился о встрече с последними с целью обмена $ 46 тыс.

"Во время встречи пострадавший сел в автомобиль злоумышленников и передал денежные средства для обмена. В свою очередь последние передали ему сумку с купюрами, похожими на национальную валюту Украины. Выходя из автомобиля, потерпевший увидел, что вместо денежных средств ему предоставили сувенирные купюры и потребовал вернуть ему деньги. В свою очередь злоумышленники быстро сорвались с места и пытались на автомобиле скрыться с места совершения преступления ", - говорится в сообщении.

Во время преследования сотрудниками полиции женщина, которая находилась за рулем, повредила несколько припаркованных автомобилей и совершила наезд на полицейского, тем самым нанеся последнему телесные повреждения. Другой соучастник в это время выбежал из автомобиля и скрылся.

Водительницу авто задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 2 ст. 345, ч. 5 ст. 186 УК Украины.

По результатам проведенных мероприятий в течение суток правоохранители установили личность сообщника и задержали его на территории Днепропетровской области. Мужчине сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 186 УК Украины. Часть похищенных у потерпевшего средств изъято.

Сейчас к обоихм подозреваемым применены меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 688 тыс. грн.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет с конфискацией имущества.

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Киев
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