Обманули граждан более чем на 1 млн грн: полицейские на Днепропетровщине задержали банду мошенников

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



По данным следствия, участниками группировки оказались четверо граждан, среди них - 35-летний организатор, отбывающий наказание в исправительной колонии. Исполнителями преступлений являются две женщины и 32-летний мужчина.



По месту проживания фигурантов на территории Марганца, Кривого Рога и в помещении исправительной колонии Синельниковского района полицейские провели ряд обысков, во время которых изъяли наркотики, мобильные телефоны, компьютерное оборудование, симкарты, банковские карточки и блокноты с черновыми записями, подтверждающими преступную деятельность. группировка.







Приблизительная сумма нанесенного гражданам ущерба превышает 1 млн грн.



Прокуратура сообщила о подозрении организатору группировки по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования всех лиц проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории страны.