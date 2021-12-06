Обманули граждан более чем на 1 млн грн: полицейские на Днепропетровщине задержали банду мошенников
Национальная полиция задержала группировку мошенников, которые создавали объявления о продаже дров до отопительного сезона и исчезали после получения предоплаты за несуществующий товар
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
По данным следствия, участниками группировки оказались четверо граждан, среди них - 35-летний организатор, отбывающий наказание в исправительной колонии. Исполнителями преступлений являются две женщины и 32-летний мужчина.
По месту проживания фигурантов на территории Марганца, Кривого Рога и в помещении исправительной колонии Синельниковского района полицейские провели ряд обысков, во время которых изъяли наркотики, мобильные телефоны, компьютерное оборудование, симкарты, банковские карточки и блокноты с черновыми записями, подтверждающими преступную деятельность. группировка.
Приблизительная сумма нанесенного гражданам ущерба превышает 1 млн грн.
Прокуратура сообщила о подозрении организатору группировки по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования всех лиц проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории страны.
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