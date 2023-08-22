Обманула 500 семей: в Николаевской области задержали мошенницу, которая обещала найти информацию о пленных

Об этом пишет Служба безопасности Украины .

Фейковый интернет-детектив притворялась специалистом по поиску пострадавших украинских бойцов и обманом получала деньги от их семей.

Отмечается, что за сумму до 7 тыс. грн за одного военного, злоумышленница обещала его родным найти украинского защитника и предоставить им информацию о его местонахождении и физическом состоянии, но сразу после получения денег злоумышленница обрывала коммуникацию с потерпевшими.

Таким образом мошенница обманула более полутысячи семей на почти 2 млн грн.

Для реализации сделки ее организатор создала в популярных соцсетях фейковые интернет-группы под названием "Поиск пропавших" и "Возвращайся живым". Деньги она требовала для якобы решения "текущих" вопросов поиска пропавших.

Сотрудники СБУ задокументировали более 50 фактов получения мошенницей денег от обманутых семей.

В ходе обысков по адресу проживания фигурантки было обнаружено 20 мобильных телефонов, планшет и 64 sim-карты, которые она постоянно меняла для маскировки сделки.

В настоящее время задержанная сообщена о подозрении по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и взят под стражу.