Обманула 500 семей: в Николаевской области задержали мошенницу, которая обещала найти информацию о пленных
СБУ в Николаевской области задержала мошенницу, которая обманула более 500 семей военнопленных, обещая за деньги найти информацию о воинах
Об этом пишет Служба безопасности Украины .
Фейковый интернет-детектив притворялась специалистом по поиску пострадавших украинских бойцов и обманом получала деньги от их семей.
Отмечается, что за сумму до 7 тыс. грн за одного военного, злоумышленница обещала его родным найти украинского защитника и предоставить им информацию о его местонахождении и физическом состоянии, но сразу после получения денег злоумышленница обрывала коммуникацию с потерпевшими.
Таким образом мошенница обманула более полутысячи семей на почти 2 млн грн.
Для реализации сделки ее организатор создала в популярных соцсетях фейковые интернет-группы под названием "Поиск пропавших" и "Возвращайся живым". Деньги она требовала для якобы решения "текущих" вопросов поиска пропавших.
Сотрудники СБУ задокументировали более 50 фактов получения мошенницей денег от обманутых семей.
В ходе обысков по адресу проживания фигурантки было обнаружено 20 мобильных телефонов, планшет и 64 sim-карты, которые она постоянно меняла для маскировки сделки.
В настоящее время задержанная сообщена о подозрении по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и взят под стражу.
- Служба безопасности Украины задержала жительницу Сумщины, подозреваемую в помощи российским ДРГ. По данным следствия, она передавала врагу позиции пограничников и ВСУ в приграничных районах области.
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