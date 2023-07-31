Обманул воинскую часть и завладел почти 7 млн грн: частному предпринимателю из Киева объявили подозрение
Столичному частному предпринимателю объявили подозрение за то, что тот, вероятно, обманул военных и украл около 7 миллионов гривен
Об этом информирует Государственное бюро расследований .
"Работники ДБР сообщили о подозрении частному предпринимателю из Киева, который обманул одну из воинских частей и мошенническим способом завладел почти 7 млн гривен", - пишет пресс-служба.
Следствие установило, что предприниматель заключил соглашение с воинской частью на поставку 1,5 тыс. компьютеров и их составляющих. Дополнительно, злоумышленник продал операционную систему за дополнительную плату, хотя она уже была в комплекте от производителя.
По данным правоохранителей, делец обманул представителей воинской части, утверждая, что операционная система компьютеров была куплена отдельно. Он даже показал поддельное соглашение как "доказательство". Это заставило военных потратить дополнительные 7 миллионов гривен из государственного бюджета.
Столичный предприниматель подозревается в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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