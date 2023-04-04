Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Облсовет Хмельницкого принял решение о запрете УПЦ МП в области

Облсовет Хмельницкого принял решение о запрете УПЦ МП в области

4 апреля, 2023 вторник
20:31
Общество

Хмельницкий областной совет 4 апреля принял решение о запрете деятельности УПЦ МП в области, ранее похожий шаг сделали депутаты горсовета

Об этом сообщается на странице облсовета в Фейсбуке.

Депутаты приняли решение "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций на территории Хмельницкой области", предусматривающее запретить деятельность УПЦ МП на территории Хмельницкой области.

"Кроме того, рекомендовано органам местного самоуправления Хмельницкой области осуществить мероприятия по проведению инвентаризации земельных участков, находящихся в пользовании Украинской Православной Церкви (московского патриархата) с последующим прекращением права пользования такими земельными участками путем принятия соответствующих решений", - говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что заседание сессии было созвано в связи с позорными событиями 2 апреля этого года в Хмельницком Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ МП.

УПЦ МП пока не комментировала это решение.

  • Напомним, 2 апреля в Хмельницком произошла стычка между военным и духовенством храма Украинской православной церкви (Московского патриархата). Как утверждал депутат областного совета Виктор Бурлык, священники избили военного.
  • В этот же день приход собора УПЦ (МП) перешел в ПЦУ.
  • Сегодня, 4 апреля, депутаты Хмельницкого городского совета на внеочередной сессии лишили религиозные организации, принадлежащие УПЦ МП, права на пользование 13 земельными участками.
Читайте также:
Петро Порошенко
2 апреля, 2023 воскресенье
"Тайное оружие": военные прокомментировали мобильные бани, которые привез Порошенко с волонтерами
Сергій Наєв
3 апреля, 2023 понедельник
В ВСУ отреагировали на проверку боевой готовности армии Беларуси
Євстратій Зоря
Автор Евстратий Зоря
3 апреля, 2023 понедельник
Избиение в Хмельницком: народ не хочет слушать, что говорят в УПЦ-МП
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.9
    Покупка 36.9
    Продажа 37.83
  • EUR
    Покупка 39.94
    Продажа 40.85
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
4 апреля
21:00
Обзор
Удар Финляндии по Путину, белорусские самолеты готовы к применению "ядерки", польские фермеры угрожают сорвать визит Зеленского. Мировые СМИ об Украине 4 апреля
20:47
Сиярто заявил, что присутствие Кулебы на встрече членов НАТО нарушает принцип единства Альянса
20:39
Дональд Трамп
Дональда Трампа арестовали
20:22
Эксклюзив
Барабаш: в Авдеевке остается 5 детей, родителей их в глаза называю убийцами
20:08
OPINION
Кого на самом деле поразил ПТСР?
19:52
Чехия приняла около 500 тыс. украинских беженцев с начала полномасштабной войны, – временно поверенный Усатый
19:42
"На 100% поддерживаю внешнюю политику ЕС по РФ": Новоизбранный президент Черногории Милатович
19:26
Кабмин провел кадровые ротации в министерствах
19:08
Российские истребители нанесли авиаудар по Черниговщине: загорелся частный дом
19:00
Эксклюзив
На южном фронте враг идет в глухую оборону для прикрытия своего отступления, – военный эксперт Свитан
19:00
Обзор
Победные новости 405-го дня войны: большие потери россиян возле Бахмута и запрет УПЦ МП в Хмельницкой области
18:56
Оккупанты под видом коммунальных проверок заселяют военных во временно покинувшие владельцами помещения — Генштаб
18:49
Пентагон
США объявили о новом пакете военной помощи на $2,6 млрд для Украины
18:41
"Грузия находится на распутье": содокладчики ПАСЕ о перспективах интеграции страны в ЕС
18:40
Украинское правительство прекратило действие соглашения с Беларусью о сотрудничестве в туризме
18:32
Эксклюзив
Еспресо
Если власть признает ошибку, мы узнаем, когда Еспресо вернут в цифровой эфир, - главная редактор канала Равва
18:25
Литва предлагает ввести против Росатома санкции, которые будут содержать исключения для Венгрии, - Reuters
18:23
На Запорожье российские оккупанты минируют поля, - мэр Мелитополя
18:12
Эксклюзив
Ярослав Железняк
АРМА нужно ликвидировать, - нардеп Железняк
18:08
Генасамблея ООН
Совет ООН по правам человека осудил депортацию Россией детей с временно оккупированных территорий Украины
18:08
По очереди насиловали жительницу Харьковщины: СБУ собрала доказательства военного преступления трех военных РФ
18:00
OPINION
Как выглядит титул "города-герои" на фоне декоммунизации
17:57
Лукашенко совершит двухдневный рабочий визит в РФ
17:57
"Провожаем в НАТО": российские хакеры заявили, что они ответственны за кибератаку на парламент Финляндии
17:38
Пропаганда РФ активизировала распространение фейков о повестках и призывах в Украине, - Маляр
17:33
После вступления Финляндии в НАТО Байден призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции
17:30
Вступление Украины в НАТО и наращивание производства боеприпасов для успешного контрнаступления: Кулеба встретился со Столтенбергом в Брюсселе
17:29
Глава МИД Литвы призвал НАТО серьезно отнестись к ядерной угрозе в Беларуси
17:24
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:14
"Надеемся, что Вильнюсский саммит приблизит Украину к вступлению в Альянс": Зеленский поздравил Финляндию с членством в НАТО
17:05
Украинский фильм "Мавка. Лесная песня" стал лидером просмотров во Франции
16:57
Армия РФ обстреляла из "градов" Украинск на Донетчине: повреждены жилые дома
16:51
РФ снова применила химическое оружие в Донецкой области
16:47
Из-за разрушения шлюза на пруду в Краматорске подтоплено около 260 жилых домов
16:46
На территории Беларуси на учениях находятся более 4 тыс. военных РФ, – ГПСУ
16:39
Эксклюзив
Запад понял, что артиллерия вернула себе статус "бога войны" – маховик отрасли раскручивается, – главред Defense Express Катков
16:38
До 12 лет за решеткой светит коллаборантам, которые возглавляли Снегиревку во время временной оккупации
16:33
В Житомирской области пограничники поймали российского агента
16:29
В Энергодаре оккупанты похищают сотрудников ЗАЭС для "профилактических бесед" в застенках, – ЦНС
16:23
Эксклюзив
В ближайшие недели ВСУ начнут выжигать российские тылы, – военный эксперт Свитан
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV