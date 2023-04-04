Облсовет Хмельницкого принял решение о запрете УПЦ МП в области
Хмельницкий областной совет 4 апреля принял решение о запрете деятельности УПЦ МП в области, ранее похожий шаг сделали депутаты горсовета
Об этом сообщается на странице облсовета в Фейсбуке.
Депутаты приняли решение "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций на территории Хмельницкой области", предусматривающее запретить деятельность УПЦ МП на территории Хмельницкой области.
"Кроме того, рекомендовано органам местного самоуправления Хмельницкой области осуществить мероприятия по проведению инвентаризации земельных участков, находящихся в пользовании Украинской Православной Церкви (московского патриархата) с последующим прекращением права пользования такими земельными участками путем принятия соответствующих решений", - говорится в сообщении.
В сообщении говорится, что заседание сессии было созвано в связи с позорными событиями 2 апреля этого года в Хмельницком Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ МП.
УПЦ МП пока не комментировала это решение.
- Напомним, 2 апреля в Хмельницком произошла стычка между военным и духовенством храма Украинской православной церкви (Московского патриархата). Как утверждал депутат областного совета Виктор Бурлык, священники избили военного.
- В этот же день приход собора УПЦ (МП) перешел в ПЦУ.
- Сегодня, 4 апреля, депутаты Хмельницкого городского совета на внеочередной сессии лишили религиозные организации, принадлежащие УПЦ МП, права на пользование 13 земельными участками.
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