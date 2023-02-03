Обложки с героинями и злодеями: DC готовит спецвыпуски комиксов к 8 марта
DC Comics планирует выдать ряд комиксов с женскими образами на обложках к Международному женскому дню
Об этом компания сообщила на официальном сайте.
Известно, что 8 марта, чтобы отметить достижение движения за права женщин, привлечь к проблемам гендерного равенства, DC Comics выпустит восемь комиксов:
Action comics #1053
Batgirls #16
Catwoman #53
Harley Quinn #28
Justice society of America #3
Poison Ivy #10
WILDC.ATs #5
Wonder woman #797
Известно, что над образами женщин со вселенной DC работали исключительно художницы: Скайлар Патридж, Элеонора Карлини, Линн Йоши, Кэти Кван, Мария Лаура Санапо, Жасмин Дарнелл, Ребекка Айзекс и другие.
- 27 января книжная ярмарка Bologna Ragazzi Award 2023 объявила победителей .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.62
Покупка 39.62Продажа 40.33
-
EUR
Покупка 42.64Продажа 43.62
- Актуальное
- Важное