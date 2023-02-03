Об этом компания сообщила на официальном сайте.

Известно, что 8 марта, чтобы отметить достижение движения за права женщин, привлечь к проблемам гендерного равенства, DC Comics выпустит восемь комиксов:

Action comics #1053

Batgirls #16

Catwoman #53

Harley Quinn #28

Justice society of America #3

Poison Ivy #10

WILDC.ATs #5

​Wonder woman #797

Известно, что над образами женщин со вселенной DC работали исключительно художницы: Скайлар Патридж, Элеонора Карлини, Линн Йоши, Кэти Кван, Мария Лаура Санапо, Жасмин Дарнелл, Ребекка Айзекс и другие.