Обломок снаряда угодил в сердце: в Станиславе в Херсонской области в результате обстрела РФ погиб 45-летний мужчина
Российская армия продолжает убивать мирных людей и разрушать гражданскую инфраструктуру в Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин на странице в Telegram
"Из-за вражеских ударов по Станиславу травмы несовместимы с жизнью получил 45-летний мужчина. Во время обстрела он занимался ремонтом кровли ранее поврежденного дома. Один из обломков снаряда попал ему в сердце, местный житель погиб на месте. Также из-за обстрелов села повреждены четыре жилых дома. .- заметил Прокудин.
Глава Херсонской областной государственной администрации также добавил, что село Кизомис в дальнейшем страдает от ударов российской авиации.
"Ночью на населенный пункт Россияне сбросили две управляемые авиабомбы. Один дом разрушен до основания, еще два повреждены. Пострадавших среди местных нет", - отметил Прокудин.
- За прошедшие сутки противник совершил – 57 обстрелов Херсонщины, выпустив 318 снарядов из тяжелой артиллерии, "градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 4 раза (22 снаряда)
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