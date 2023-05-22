Обломок снаряда угодил в сердце: в Станиславе в Херсонской области в результате обстрела РФ погиб 45-летний мужчина

Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин на странице в Telegram

"Из-за вражеских ударов по Станиславу травмы несовместимы с жизнью получил 45-летний мужчина. Во время обстрела он занимался ремонтом кровли ранее поврежденного дома. Один из обломков снаряда попал ему в сердце, местный житель погиб на месте. Также из-за обстрелов села повреждены четыре жилых дома. .- заметил Прокудин.

Глава Херсонской областной государственной администрации также добавил, что село Кизомис в дальнейшем страдает от ударов российской авиации.

"Ночью на населенный пункт Россияне сбросили две управляемые авиабомбы. Один дом разрушен до основания, еще два повреждены. Пострадавших среди местных нет", - отметил Прокудин.