Обломок ракеты из российского ЗРПК "Панцирь" упал на многоэтажку в Белгороде

Об этом передает российское издание The Insider .

Журналисты ссылаются на украинского эксперта Олега Жданова и расследователей по СИТ.

Фотография ракеты, попавшей в здание, была опубликована в Telegram-канале "Жесть Белгород".

В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил , что по Белгороду ракетные удары были нанесены "по приказу Путина для внушения еще большей атмосферы страха и истерии, и как повод для объявления мобилизации в РФ".

"За 22 года правления Путина в РФ ничего не изменилось, ради удержания власти он готов убивать и украинцев, и сирийцев, и россиян", – прокомментировал он.

Напомним , что сегодня, 3 июля 2022 года, в Белгороде было повреждено 11 многоэтажек. Трое россиян погибли, еще 4 пострадали.

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