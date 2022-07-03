Обломок ракеты из российского ЗРПК "Панцирь" упал на многоэтажку в Белгороде
В многоэтажку в Белгороде попал обломок ракеты из российского ЗРПК "Панцирь"
Об этом передает российское издание The Insider .
Журналисты ссылаются на украинского эксперта Олега Жданова и расследователей по СИТ.
Фотография ракеты, попавшей в здание, была опубликована в Telegram-канале "Жесть Белгород".
В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил , что по Белгороду ракетные удары были нанесены "по приказу Путина для внушения еще большей атмосферы страха и истерии, и как повод для объявления мобилизации в РФ".
"За 22 года правления Путина в РФ ничего не изменилось, ради удержания власти он готов убивать и украинцев, и сирийцев, и россиян", – прокомментировал он.
- Напомним , что сегодня, 3 июля 2022 года, в Белгороде было повреждено 11 многоэтажек. Трое россиян погибли, еще 4 пострадали.
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