Обломок мины попал под сердце. В ГУР заявили, что россияне более 10 раз пытались убить Буданова
Среди прочего, в 2019 году под личный автомобиль Кирилла Буданова российский киллер заложил взрывчатку, которая сдетонировала преждевременно
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
Отмечено, что из-за страха и ненависти к Буданову россияне уже более десяти раз организовывали покушения на его жизнь. К примеру, в 2019 году под его личный автомобиль российский киллер заложил взрывчатку, которая сдетонировала преждевременно.
Во время ряда спецопераций на Донбассе Буданов получил три ранения. Одно из них было тяжелым: после взрыва противопехотной мины один из обломков попал ему под сердце.
"Его нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то 5 километров, а потом упал обессиленный. Ранение тяжелое, но в принципе жить можно", - рассказал Буданов .
Об одной из спецопераций, которую провела группа оперативников во главе с Будановым в оккупированном Крыму в 2016 году, рассказал тогдашний начальник ГУР МО Украины Валерий Кондратюк. По его словам, военная разведка Украины получила информацию о перекидывании врагом боевых вертолетов в Джанкой и решила их уничтожить. Во время той операции группа Буданова столкнулась с элитным спецподразделением ФСБ "Вымпел", за несколько минут боя уничтожила противника и вышла с оккупированной крымской территории без потерь.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил , что не считает убийство россиян терроризмом.
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