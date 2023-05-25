Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Отмечено, что из-за страха и ненависти к Буданову россияне уже более десяти раз организовывали покушения на его жизнь. К примеру, в 2019 году под его личный автомобиль российский киллер заложил взрывчатку, которая сдетонировала преждевременно.

Во время ряда спецопераций на Донбассе Буданов получил три ранения. Одно из них было тяжелым: после взрыва противопехотной мины один из обломков попал ему под сердце.

"Его нельзя вынуть из тела, опасно. У меня была пробита спина, шея. Выходил через линию фронта своим ходом, на адреналине, где-то 5 километров, а потом упал обессиленный. Ранение тяжелое, но в принципе жить можно", - рассказал Буданов .

Об одной из спецопераций, которую провела группа оперативников во главе с Будановым в оккупированном Крыму в 2016 году, рассказал тогдашний начальник ГУР МО Украины Валерий Кондратюк. По его словам, военная разведка Украины получила информацию о перекидывании врагом боевых вертолетов в Джанкой и решила их уничтожить. Во время той операции группа Буданова столкнулась с элитным спецподразделением ФСБ "Вымпел", за несколько минут боя уничтожила противника и вышла с оккупированной крымской территории без потерь.