Обломок метеорита пробил крышу жительницы Канады и попал ей прямо в постель. Есть фотографии
Астрономы ищут видео, фото и воспоминания очевидцев редкого природного явления - попадание куска метеорита в частный дом, расположенный в четырёхтысячном городке Голден (Британская Колумбия)
Соответствующее объявление размещено ними на сайте International Meteor Organozation, передает Еспресо.TV .
Случай произошел еще в начале октября, но широкую огласку в Канаде получил только сейчас.
Местная жительница Рут Гамильтон была шокирована, увидев 3 октября 2021 года, как камень черного цвета, внешне похожий на твердое тело небесного происхождения, влетел в ее доме и упал прямо на кровать, повредив кровлю и потолок в спальне.
Женщина сначала заподозрила строителей, которые работают неподалеку. По мнению Гамильтон, те могли делать плановые взрывы и один из образовавшихся таким образом обломков скальных пород попал в комнату. Свои подозрения она сообщила в телефонном разговоре с полицией.
В свою очередь строители заявили полисменам, что взрывов в тот день не проводили, и вместо этого они видели, как с неба летит огненный шар.
Ученые из Университета Западного Онтарио подтвердили, что это обломок метеорита весом 1,5 кг. Предмет полностью металлический. Его химический состав изучается.
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