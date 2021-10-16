Обломок метеорита пробил крышу жительницы Канады и попал ей прямо в постель. Есть фотографии

Соответствующее объявление размещено ними на сайте International Meteor Organozation, передает Еспресо.TV .



Случай произошел еще в начале октября, но широкую огласку в Канаде получил только сейчас.



Местная жительница Рут Гамильтон была шокирована, увидев 3 октября 2021 года, как камень черного цвета, внешне похожий на твердое тело небесного происхождения, влетел в ее доме и упал прямо на кровать, повредив кровлю и потолок в спальне.















Женщина сначала заподозрила строителей, которые работают неподалеку. По мнению Гамильтон, те могли делать плановые взрывы и один из образовавшихся таким образом обломков скальных пород попал в комнату. Свои подозрения она сообщила в телефонном разговоре с полицией.



В свою очередь строители заявили полисменам, что взрывов в тот день не проводили, и вместо этого они видели, как с неба летит огненный шар.



Ученые из Университета Западного Онтарио подтвердили, что это обломок метеорита весом 1,5 кг. Предмет полностью металлический. Его химический состав изучается.





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