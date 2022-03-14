Обломки российской ракеты упали на Куреневку в Киеве, есть пострадавшие
Над Киевом украинская ПВО сбила вражескую ракету, обломки которой упали на дорогу в районе Куреневки. Есть пострадавшие
Об этом сообщил на своем Telegram-канале городской голова Киева Виталий Кличко.
Обломки российской крылатой ракеты около 11 утра упали на дорогу жилого массива города Киева Куреневку.
В результате погиб один человек, еще шесть раненых. Двух пострадавших забрала скорая.
Полностью уничтожен троллейбус, который, к счастью, был без пассажиров.
В окрестных домах вылетели стекла, повреждены коммерческие помещения на первых этажах зданий.
На месте работают спасатели и бригады скорой помощи.
- При обстреле российских оккупантов повреждены жилые дома на Оболони , есть пострадавшие.
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