Обломки российской ракеты упали на Куреневку в Киеве, есть пострадавшие

Об этом сообщил на своем Telegram-канале городской голова Киева Виталий Кличко.

Обломки российской крылатой ракеты около 11 утра упали на дорогу жилого массива города Киева Куреневку.

В результате погиб один человек, еще шесть раненых. Двух пострадавших забрала скорая.

Полностью уничтожен троллейбус, который, к счастью, был без пассажиров.

В окрестных домах вылетели стекла, повреждены коммерческие помещения на первых этажах зданий.

На месте работают спасатели и бригады скорой помощи.

