Об этом президент Украины сказал во время вечернего обращения.

"Каждый новый российский удар по нашим гражданским объектам только облегчает и приближает международный консенсус относительно ответственности России. А упавшие на территорию Молдовы обломки российской ракеты только напоминают, насколько важно вместе защищаться от этого зла – от рашизма, который не признает ни государственных границ, ни человеческих ценностей", – отметил он.

Также глава МВД Денис Монастырский заявил, что Украина готова предоставить экспертную помощь в расследовании падения обломков.

Напомним, в МВД Молдовы заявили, что 31 октября на территорию страны упала российская ракета, которую якобы сбила украинская ПВО.

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