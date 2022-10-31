Обломки российской ракеты на территории Молдовы напоминают о необходимости вместе защищаться от рашизма, - Зеленский
Владимир Зеленский уверен, что падение обломков российской ракеты на территории Молдовы должно стать еще одним фактором для международной консолидации в борьбе
Об этом президент Украины сказал во время вечернего обращения.
"Каждый новый российский удар по нашим гражданским объектам только облегчает и приближает международный консенсус относительно ответственности России. А упавшие на территорию Молдовы обломки российской ракеты только напоминают, насколько важно вместе защищаться от этого зла – от рашизма, который не признает ни государственных границ, ни человеческих ценностей", – отметил он.
Также глава МВД Денис Монастырский заявил, что Украина готова предоставить экспертную помощь в расследовании падения обломков.
- Напомним, в МВД Молдовы заявили, что 31 октября на территорию страны упала российская ракета, которую якобы сбила украинская ПВО.
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