Обломки ракеты российской ПВО во временно оккупированном Мелитополе прилетели в дом, есть пострадавшие, - мэр
Рашисты во временно оккупированном Мелитополе размещают системы ПВО в жилых кварталах, в результате этого обломки их ракеты прилетели в дом, есть пострадавшие
Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .
"Оккупанты Мелитополя настолько боятся за собственные шкуры, что прикрываются гражданскими и устраивают провокации. Чтобы создать иллюзию обороны, рашисты каждый раз пускают в ход свои "точные ПВО", размещенные посреди жилых кварталов", - пишет мэр.
Сообщается, что вчера обломки выпущенной ракеты российской противовоздушной обороны прилетели в многоквартирный дом мирных жителей Мелитополя.
В результате обстрела рашистов шесть украинцев находятся в медучреждении, из них двое в тяжелом состоянии.
Федоров просит жителей как можно быстрее уезжать из оккупации: "С каждым днем паника врага нарастает – однако усиливается и беспощадность к жизни мирных людей".
Напомним, в воскресенье, 2 апреля, во временно оккупированном Мелитополе в локомотивном депо раздалось по меньшей мере 6 взрывов, где россияне обустроили ремонт техники и склад топлива, а также часть хранилища боеприпасов.
- Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области утром 29 марта прогремели несколько взрывов в разных районах города.
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