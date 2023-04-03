Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .

"Оккупанты Мелитополя настолько боятся за собственные шкуры, что прикрываются гражданскими и устраивают провокации. Чтобы создать иллюзию обороны, рашисты каждый раз пускают в ход свои "точные ПВО", размещенные посреди жилых кварталов", - пишет мэр.

Сообщается, что вчера обломки выпущенной ракеты российской противовоздушной обороны прилетели в многоквартирный дом мирных жителей Мелитополя.

В результате обстрела рашистов шесть украинцев находятся в медучреждении, из них двое в тяжелом состоянии.

Федоров просит жителей как можно быстрее уезжать из оккупации: "С каждым днем паника врага нарастает – однако усиливается и беспощадность к жизни мирных людей".

Напомним, в воскресенье, 2 апреля, во временно оккупированном Мелитополе в локомотивном депо раздалось по меньшей мере 6 взрывов, где россияне обустроили ремонт техники и склад топлива, а также часть хранилища боеприпасов.