Обломки поврежденной части "моста Кличко" превратили в подарки

Об этом информирует в телеграме заместитель Киевского городского головы Петр Оленич.

"Мост Кличко – выстоял. Киев – выстоял. Украина – выстоит и победит. Хотим, чтобы каждый европеец знал и распространял этот месседж", - написал Оленич.

Сообщается, что обломки моста превратили в подарки для партнеров и участников Smart City Expo World Congress.

Утром 10 октября в разных районах столицы прогремели взрывы. Семь человек погибли, 51 пострадал, из них 42 человека были госпитализированы в медучреждения города. Тогда же рашисты ударили по "мосту Кличко".

"Наш мост выстоял! И уже вскоре киевляне и гости столицы смогут снова гулять по нему и любоваться прекрасными видами нашего несокрушимого города", - добавил Кличко.

10 ноября на пешеходно-велосипедном мосту в столице заменили 16 элементов напольного стекла и освещение перил. В тот же день депутаты Киевского городского совета поддержали переименование еще 11 улиц, названия которых были связаны с Россией и советским прошлым.

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