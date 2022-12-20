Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.

"На Херсонщине пограничники обнаружили древнеримское поселение. Обломки амфор и кувшинов обнаружили при обустройстве фортификационных сооружений на побережье Днепра", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что старинную посуду передали местным археологам, а место находки оставили, чтобы сохранить артефакты для истории.

"В настоящее время на этом месте будет работать археологическая экспедиция", - подчеркнули в ГПСУ.

В пещере недалеко от Мельницы-Подольской на Тернопольщине археологи обнаружили фрагменты глиняной посуды, датируемой XVII веком, древние настенные надписи и человеческие останки.

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