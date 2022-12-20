Обломки амфор и кувшинов. В Херсонской области пограничники обнаружили древнеримское поселение
Пограничники в Херсонской области обнаружили древнеримское поселение во время обустройства фортификационных сооружений. В частности, нашли обломки амфор и кувшинов
Об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.
"На Херсонщине пограничники обнаружили древнеримское поселение. Обломки амфор и кувшинов обнаружили при обустройстве фортификационных сооружений на побережье Днепра", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что старинную посуду передали местным археологам, а место находки оставили, чтобы сохранить артефакты для истории.
"В настоящее время на этом месте будет работать археологическая экспедиция", - подчеркнули в ГПСУ.
- В пещере недалеко от Мельницы-Подольской на Тернопольщине археологи обнаружили фрагменты глиняной посуды, датируемой XVII веком, древние настенные надписи и человеческие останки.
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