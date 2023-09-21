Обломками окна повредило руку и ногу: в результате атаки РФ в Киеве пострадала 9-летняя девочка
В Дарницком районе Киева во время утренней ракетной атаки получили ранения 7 человек, среди них - девятилетний ребенок
О состоянии 9-летней Альбины Еспресо.TV рассказала мать девочки Марина Ткачук.
"Это произошло мгновенно, это даже не секунда, а миллисекунда. В то время, когда раздался взрыв, выбило окно. Ребенок был в своей постели, спрыгнул с него прямо на меня. В этот момент вылетело окно, скорее всего обломками ему повредило ногу". и руку", – рассказала женщина.
По словам матери, у Альбины две рваные раны. Они с ребенком уже были на приеме у врачей, девочке зашили две рваные раны на ноге, обработали ранения на руке. В настоящее время ребенок находится в безопасном месте, у родственников в Киеве. Она очень испугана.
Украина с утра 21 сентября пережила две волны ракетных атак со стороны РФ. В Дарницком районе столицы осколки упали на нежилое здание без возгорания. Кроме того, обломки упали на станцию технического обслуживания, в результате чего возник пожар на площади 400 кв. м, загорелись припаркованные автомобили. Также повреждены окна двухэтажного общежития.
- В результате атак пострадали в Киеве, на Киевщине, в Черкассах и Харькове. В Черкассах разрушена гостиница. Российские ракеты попали в промышленный объект и склад в Дрогобыче Львовской области. В Ровно россияне попали в энергетическую и гражданскую инфраструктуру, в Хмельнитчине работала ПВО. Украинские воздушные силы и ПВО Сил обороны уничтожили 36 из 43 крылатых ракет. Все остальные подробности о утренней массированной атаке читайте по этой ссылке
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