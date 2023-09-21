Обломками окна повредило руку и ногу: в результате атаки РФ в Киеве пострадала 9-летняя девочка

О состоянии 9-летней Альбины Еспресо.TV рассказала мать девочки Марина Ткачук.

"Это произошло мгновенно, это даже не секунда, а миллисекунда. В то время, когда раздался взрыв, выбило окно. Ребенок был в своей постели, спрыгнул с него прямо на меня. В этот момент вылетело окно, скорее всего обломками ему повредило ногу". и руку", – рассказала женщина.

По словам матери, у Альбины две рваные раны. Они с ребенком уже были на приеме у врачей, девочке зашили две рваные раны на ноге, обработали ранения на руке. В настоящее время ребенок находится в безопасном месте, у родственников в Киеве. Она очень испугана.

Украина с утра 21 сентября пережила две волны ракетных атак со стороны РФ. В Дарницком районе столицы осколки упали на нежилое здание без возгорания. Кроме того, обломки упали на станцию технического обслуживания, в результате чего возник пожар на площади 400 кв. м, загорелись припаркованные автомобили. Также повреждены окна двухэтажного общежития.