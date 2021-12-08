Облгазы отключают людей от газовых сетей за переход к другим поставщикам, - глава Союза потребителей коммунальных услуг

Об этом он заявил в эфире Energo Live на Еспресо.TV.



Глава союза ответил на вопрос, кому могут прийти платежки с такими коэффициентами.



"Практически всем, кто проживает в сельской местности и частном секторе. Все, кто потребляют большое количество газа, а в среднем в живущий в селе человек потребляет 300-400 кубометров газа для отопления. Как раз эти люди - они и получили эти "морозные" коэффициенты - дополнительные нагрузки к платежке. Если им начисляли и в суде люди обжаловали эти вопросы, то они все равно должны выплачивать. И после решения Верховного суда облгазы будут и дальше начислять людям эти платежи, что есть решение суда", - сказал Попенко .



Эксперт заявил, что это решение будет касаться всей Украины.



"Люди перекрывали дороги. "Лубныгаз" буквально свирепствует – и эти "морозные" коэффициенты и отключения людей от сетей, только за то, что они там перешли к другому поставщику. Таких случаев сотни. "Житомиргаз" там вообще люди захватили здание. У людей есть случаи. незаконных начислений. К сожалению, в Украине потребитель услуг ЖКХ совершенно незащищен. Компании, предоставляющие услуги поставки газа или тепла, любые услуги, они фактически монополисты на рынке и могут творить все, что угодно", - подытожил эксперт.

Большая Палата Верховного Суда признала правомерной практику облгазов по начислению "температурных коэффициентов",

"Температурные" или так называемые "морозные" коэффициенты облгазы начали применять по отношению к бытовым потребителям с 2018 года. Суть в том, что во время морозов газ сжимается, потому и потребляется его больше, чем накручивает счетчик. Таким образом, по аргументации облгазов, возникает необходимость "приведения объемов газа к стандартным условиям" (такими условиями считается температура +20 градусов по Цельсию и давление 760 мм ртутного столбика).